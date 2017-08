Red Bulli tänavakorvpalliturniiri võitis Siim Kams

Homme toimub Red Bull King of the Rocki finaalvõistlus

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Red Bull King of the Rock on Eestis teist korda toimunud viieosaline tänavakorvpallisari, mille eelvoorud toimusid Kuressaares, Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Laupäeva õhtul selgus Pärnu maantee all oleval platsil tänavakorvpalliturniiri Red Bull King of the Rock võitja, kelleks tuli pingelises finaalis Siim Kams.

