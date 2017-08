Federeri loobumine tõstab Nadali üle kolme aasta edetabeli tippu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Šveitslasest vanameister Roger Federer teatas esmaspäeval, et loobub mängimast äsja alanud Cincinnati tenniseturniiril, mis ühtlasi tähendab, et järgmises maailma meeste edetabelis kerkib esireketiks taas hispaanlane Rafael Nadal.

