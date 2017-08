Stelpe külgvankrite etapil tegi eestlastest parima tulemuse Normak-Kasesalu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Sel nädalavahetusel Kiviõlis toimuval maailmameistrivõistluste etapil on Variku korvis lätlane Lauris Daiders, kellega koos ta on varem teinud ühe krossi Karksi-Nuias.

Kogu MM-hooaja seni kaasa teinud Kert Variku/Maarek Miili etapp lõppes kahjuks kvalifikatsiooni kolmandal ringil, kui korvimees Miil väänas põlve nii tugevasti, et sõit tuli katkestada. „Kukkumist ega midagi ei olnud, lihtsalt sõidu pealt väänas ja nii hullusti, et ilmselt on hooaeg tema jaoks lõppenud,“ ütles Kert Varik pressiteate vahendusel.

