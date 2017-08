Laupäeval sõidetakse kuuendat korda Hiiumaa Rattamaraton

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Registreerimine ja numbrite väljastamine algab kell 11:30 ja lõpeb kell 13:00. Pikema distantsi, 40 km, start on kell 13:20, lühema distantsi, 22 km, start on kell 13:30. Lastesõidud algavad kell 12:30.

16. augustil toimub saarel ka rajatutvustus, tutvustussõit saab alguse Randmäe Puhketalu väravast kell 18:00. See kord on distantsideks 40 km ja 22 km, lastesõidud nagu ikka vastavalt vanusele 2 km, 1 km ja 300 m.

