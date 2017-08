VIDEO | Usain Bolt tegi rõkkava Londoni publiku ees viimase auringi

"Minu jaoks on olnud keerulised paar päeva. Olen õnnelik, et saan olla staadionil, kus on nii imeline publik. See saab olema emotsionaalne, vaatame, kuidas ma toime tulen," sõnas Bolt rahvale enne viimasele auringile minemist.

Õhtujuht palus seepeale kuulsal jamaikalasel mitte keskenduda viimastele rasketele päevadele vaid viimasele kümnendile, kui Bolt on miljonite kergejõustikusõprade meeli oma kiirete jooksude ja elava käitumisega erutanud.

Londoni MM-i korraldajad kinkisid mehele lahkumise puhul tüki Londoni olümpiastaadioni rajakattest, kus sprinter mitmed oma kõige mälestusväärsemad võidud teenis.

30-aastase sprinteri karjääri jäävad ilmestama kaheksa olümpiakulda ning 11 maailmameistritiitlit.

Tema nimel on seni ka 100 meetri jooksu maailmarekord 9,58 ja 200 meetri jooksu maailmarekord 19,19, mis mõlemad pärinevad 2009. aasta Berliini MM-ilt.