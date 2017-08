Barcelona ostis 40 miljoniga Leedust karjääri alustanud brasiillase

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

2013. aastal ühines ta Inglismaa klubiga Tottenham, kuid seal suuremat edu ei tulnud ja kaks aastat hiljem müüdi ta Hiina klubile. Hiina liigas lõi poolkaitsja 95 mänguga 25 väravat ning sai uuesti kutse ka Brasiilia koondisesse, kus ta tänaseks on pidanud 41 kohtumist ja löönud 9 väravat.

Coutinho on Inglismaa klubile ametlikult teada anda oma soovist lahkuda, kuid senised kaks Barcelona hinnapakkumist on tagasi lükatud. Hispaania klubi on Reutersi andmetel ette valmistamas kolmandat pakkumist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel