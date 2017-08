Eestlased välismaal: Jääger ja Purje lõid võiduvärava

Jäägeri tabamus esiliigas palliva Elverumi vastu sündis kohtumise 22. minutil ning 1:0 võiduga pääses Vålerenga karikasarjas järgmisse ringi. Veerandfinaalis minnakse 27. augustil võõrsil vastamisi Rosenborgiga. Karikasarjas jõudis veerandfinaali ka Nikita Baranovi koduklubi Kristiansund, kes oli Eesti koondise kaitsja abita 1:0 üle Florøst.

Kui karikasarjas saatis Vålerengat edu, siis nädala alguses tunnistati liigas Strømsgodseti 2:0 paremust. Täna õhtul võõrustatakse Tromsøt. Nädalavahetusel mängis Baranov 90 minutit ning Kristiansund viigistas 2:2 Sapsborg 08-ga. Taijo Teniste ja Sogndal jäid võõral väljakul 1:2 alla Sandefjordile. See hooaeg jääb Tenistele Sogndali särgis viimaseks, sest täna teatas liigarivaal Bergeni Brann, et koondise paremkaitsja liitub pärast hooaja lõppu Bergeni klubiga. 16 meeskonnaga liigas on Vålerenga 11., Sogndal 13. ja Kristiansund 14. kohal.

Soome kõrgliigas võõrustas Kupio Palloseura (KuPS) Hindrek Ojamaata mänginud Jyväskyla JK-d. Ats Purje sekkus väravateta püsinud kohtumises mängu 61. minutil ning lõi kaheksa minutit hiljem võiduvärava. 1:0 tulemusega kohtumine ka lõppes.

Kolmapäeval käisid väljakul Sergei Mošnikov ja Marek Kaljumäe, kes aitasid PS Kemi väravateta viigini Tampere Ilvese vastu. Kaljumäe tegi kaasa kogu kohtumise, Mošnikovi vahetati välja 87. minutil. Täismängu said kirja Marko Meerits ja Markus Jürgenson, kuid Vaasa Palloseura (VPS) pidi võõral väljakul tunnistama HIFK-i 2:1 paremust.

Neljapäeval sai võidu kirja Henri Anierita mänginud Lahti, kes oli 1:0 üle Turu Interist. Kolm palli pidi väravast välja võtma Andreas Vaikla, kui Mariehamn jäi 0:3 alla Rovaniemi Palloseura. Veel õnnetumalt läks Mihkel Aksalul ja Seinäjoki JK-l, kes vandusid HJK-le alla 0:6. Eile toimus kõrgliigas üks kohtumine, kus JJK oli 2:1 üle Kemist. Hindrek Ojamaa (JJK) ja Mošnikov (Kemi) tegid kaasa terve kohtumise, Kaljumäe vahetati välja kohtumise 67. minutil.

Soome liiga liider on 46 punktiga HJK, Lahti on 35 punktiga teisel kohal. Kolmandaks tõusis KuPS 33 punktiga, sama saldoga on neljas VPS. Ilvese (31) järel on kuues SJK (29), kellele järgnevad Inter (27), Mariehamn (27), RoPS (25) ja Kemi (24). 17 punktiga on eelviimasel tabelireal on HIFK, JJK on hoolimata nädalavahetusel saadud võidust viimasel kohal (12 punkti).

Nädalavahetusel tehti algust Inglismaa Premier League’i hooajaga. Avavoorus ei jagunud mänguaega Ragnar Klavanile, kui Liverpool tegi võõrsil 3:3 viigi Watfordiga. Liverpool jäi mängus kahel korral kaotusseisu, kuid läks 57. minutil mängu 3:2 juhtima. Koduväljakul mänginud Watfordi viigivärav sündis kolmandal lisaminutil. Teisipäeval ootab Liverpooli võõrsil ees Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri mäng Hoffenheimiga (Saksamaa) ning nädalavahetusel võõrustatakse Premier League’is Crystal Palace’it.

Uue hooajaga tehti ka algust Hollandis, kus Karol Metsa uus leivaisa NAC Breda jäi avavoorus võõrsil 1:4 alla Vitessele. Mets sekkus mängu teiseks poolajaks, mil seis oli juba 0:3.

Poola kõrgliigas sai möödunud nädalal kaks täismängu kirja Ken Kallaste, kuid Kielce Korona sai tabelisse kirja vaid ühe punkti. Nädala alguses tegi Korona väravateta viigi Gdynia Arkaga, nädalavahetusel jäädi õnnetult 2:3 alla Bialystoki Jagielloniale, kui Kallaste lõi teisel lisaminutil omavärava. Sergei Zenjov ja Cracovia vandusid Krakowi meeskondade heitluses 1:2 alla Wislale. Zenjov kuulus meeskonna algkoosseisu ning vahetati välja 72. minutil, mil tema meeskond oli veel 1:0 eduseisus. Järjekordse kaotuse sai kirja Gliwice Piast, kes jäi 1:3 alla Varssavi Legiale. Konstantin Vassiljev kuulus küll meeskonna algkoosseisu, kuid vahetati vigastuse tõttu välja 21. minutil. Kielce on tabelis üheksandal kohal (5 punkti), Cracovia langes 12. tabelireale (4) ja Piast on viimasel ehk 16. kohal (2).

Sloveenia kõrgliigas jäid Ilja Antonov ja Velenje Rudar 0:4 alla Ljubljana Olimpijale. Antonov kuulus algkoosseisu ja tegi kaasa 72 minutit. Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel liider Mladost Doboj Kakanj võõrustas Sarajevot, kui kohtumine lõppes 1:1 viigiga. Sarajevo ridades teenis mänguaega ka Frank Liivak, kes sekkus mängu 75. minutil, mil Sarajevo oli veel 0:1 kaotussseisus. Sarajevo viigivärava lõi 89. minutil Mersudin Ahmetovic. Liigatabelis on Sarajevo nelja vooru järel 12 meeskonna seas kaheksandal kohal nelja punktiga.

Norra tugevuselt kolmandas liigas jäi Aleksandr Dmitrijevi koduklubi Hønefoss võõrsil 2:4 alla Vindbjartile. Valgevene kõrgliigas võitis Barõssavi BATE 1:0 Bresti Dinamot. Artur Pikk meeskonna koosseisu ei kuulunud. Läti kõrgliigas jäid Kevin Kauber ja Jelgava koduväljakul 1:2 alla Jūrmala Spartaksile. Tšehhis käis möödunud nädalal kahel korral väljakul Bohemians 1905, kes peab jätkuvalt hakkama saama vigastusest taastuva Siim Lutsuta. Nädala keskel alistati karikavõistlustel 5:1 Benešov, nädalavahetusel tehti väravateta viik Brno Zbrojovkaga.