Odamehi abistav Väät: Kirt ja Laanmäe peaksid veel enesekindlust arendama

Kirt täitis kohe avakatsel kvalifikatsiooninormi (viskas 83.86) ja pääses karjääri jooksul esimest korda tiitlivõistlustel kvalifikatsioonist edasi, Tanel Laanmäe piirdus 76.41-ga ja pidi leppima 25. kohaga. Lõppvõistlusel sai Kirt 80.48-ga 11. koha.

"Tulime MM-ile lõppvõistlusele saama ja sealt edasi võtma päev korraga. Magnus tegi selle ära. Finaalis osutus tase väga kõrgeks, seal kuue hulka tulemiseks oleks pidanud viskama enda rekordi või Eesti rekordi lähedale. Medali peale me veel ei läinud, aga loodame tulevikus ikkagi jõuda ka sinna kohta," ütles odamehi abistav Heiko Väät ERR-ile. "Taneli natuke kehvema tulemuse poole pealt arvan, et järjekordne õppetund tulevasteks võistlusteks."

Kummalgi odamehel pole kindlat treenerit, kuidas minnakse edasi? "Tegelikult olen talvest saadik mõlema poisi viskeid vaadanud, juhendanud, nõu andnud. Kuna kevadlaager sattus samale ajale, kui olin mina enda noortega laagris, leiti Andrus Värnik sinna nõu andma. Arvan, et see on ainult poistele kasuks, kui nad näevad, kuidas keegi mingile nüansile läheneb," sõnas Väät, kes juhendab ka noorsportlasi. "Noori on mul palju, kellega tegeleda, aga oleme ajaliselt kõik juba Magnuse ja Taneliga läbi rääkinud. Saame hakkama."

Ehk järgmise aasta EM-ile minnakse vastu niimoodi, et Väät on Kirdi ja Laanmäe põhitreener? "Praeguse seisuga küll," lausus Väät. "Ega keegi kellegagi kokkulaulatatud ei ole. Kui nad leiavad kuskilt midagi paremat, siis andke minna. Aga mina olen alati nõus abistama kõiki, kes minu poole pöörduvad."

Odaviske tase on praegu väga kõrge, mida peaksid Kirt ja Laanmäe veel arendama? "Enesekindlust, nii võistlustel kui ka treeningutel," arvas Väät. "Ja järjepidevust enda nüansside sättimisel enne võistlust."