Karl Kruuda võitleb koha eest Hyundai rallitiimis

Hyundai rallimeeskond kuulutas välja talendiprogrammi, mille võitja saab osaleda WRC2 MM-sarjas. Teiste seas jahib kohta marjamaale ka Kruuda, kirjutab Delfi ja Eesti Päevaleht.

"Otsime tulevast staari, kes lööks järgmisel hooajal MM-il kaasa R5 autoga ning võiks edaspidi vahetada välja võidusõitja meie WRC tiimis," selgitas Hyundai meeskonna pealik Michel Nandan.

Stardijoonel on 16 rallimeest, kellest pooled langevad juba avaringis ning võitjaid on vaid üks – hõbedat ja pronksi välja ei anta.

Vastavalt reglemendile kutsutakse augustis kõik kandidaadid Saksamaale Alzenausse Hyundai Motosport peakorterisse, kus testitakse nende inglise keelt ja oskusi suhelda, tehnilisi teadmisi ning võimet anda tagasisidet inseneridele ja mehaanikutele.

Esimesest voorust pääsevad edasi pooled, kes istuvad koos oma kaardilugejatega (Kruuda paariline on Dale Moscatt) septembris autorooli ja näitavad kiirust nii asfaldil kui kruusal.

"Rallimaailmas on palju varjatud andeid, tahame neist läbi tõsiste testide parima välja valida ning anda talle võimaluse kihutada 2018. aastal WRC2 sarjas," sõnas Nandan.

Konkurents on tihe ning lisaks Kruudale on üks suursoosikuist sel aastal laineid lööv oktoobris 17-aastaseks saav soomlane Kalle Rovanperä. Samas kinnitas mänedžer Timo Jouhki, et Rovanperä on sõlmimas lepingut meeskonnaga M-Sport, mis välistaks liitumise Hyundaiga.