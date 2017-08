Vaštšuk lõi Lätis värava

Vaštšuk tegi Riia eest kaasa täismängu, kui 18. voorus alistati kodus 4:0 Metta/LU. Vaštšuk skooris 78. minutil, vormistades lõppseisu, vahendab Soccernet.ee.

Kauber sekkus Jelgava eest vahetusest 66. minutil, kuid see neid koduväljakul tabeliliidri Jurmala Spartaksi vastu 1:2 kaotusest ei päästnud.

Liigatabelis on Riia FC 23 punktiga neljandal kohal, oma kolmanda järjestikuse kaotuse saanud Jelgava on endiselt 17 silma peal, millega nad on langenud juba kuuendaks. Liidril Jurmalal on koos 31 punkti.