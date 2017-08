Ronaldo võib saada kuni 12-mängulise võistluskeelu

Madridi Real alistas avamängus Barcelona võõrsil 3:1. 58. minutil vahetusest mängu pääsenud Cristiano Ronaldo viis 80. minutil Reali 2:1 ette ning väravat tähistades tõmbas ta särgi seljast, teenides sellega kollase kaardi. Kaks minutit hiljem kukkus ta karistusalal ja kohtunik andis talle sukeldumise eest teise kollase kaardi, mis tähendas, et portugallase jaoks oli mäng lõppenud. Väljakult lahkudes tõukas Ronaldo kohtunikku ja see võib talle nüüd veelgi karmima karistuse tuua.

"Kui olin punase kaardi ära näidanud, tõukas mängija mind kergelt, väljendades rahulolematust," kirjutas kohtunik Ricardo de Burgos Bengtoetxea enda mänguraportis.

Ronaldo stuffed that nerd ref into a locker with this haymaker pic.twitter.com/5wAtYrz6YX — Barstool Sports (@barstoolsports) August 13, 2017

Hispaania jalgpalliliiga reeglite kohaselt võib selline käitumine tuua lisakaristusena 4-12-mängulise võistluskeelu. Punase kaardi tõttu peab Ronaldo nagunii vahele jätma kolmapäevase superkarikafinaali korduskohtumise.

Aprillis määrati Las Palmase mängijale Marko Livajale sarnase käitumise eest viiemänguline keeld – üks esialgse rikkumise eest ja neli kohtuniku lükkamise eest.

Reali peatreener Zinedine Zinedane teatas, et nad plaanivad Ronaldo teise kollase kaardi apelleerida. "Mängisime hea mängu, aga olen pahane, et Ronaldo minema saadeti. Võib-olla polnud see penalti, aga punane kaart on liiga karm. Me ei saa seda muuta, aga proovime teha nii, et ta saaks ikkagi kolmapäeval mängida," ütles Zidane.

"Arvan, et ta kaotas tasakaalu, mitte ei sukeldunud," arvas ka Reali kapten Sergio Ramos. "Peaksime kindlasti apelleerima. Seda olukorda tuleks rohkem analüüsida."