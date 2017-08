Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Kvitova on endine maailma teine reket, kes on raske vigastuse järel tippu naasmas. Eelmise aasta jõulude eel langes Kvitova Tšehhis enda kodus noarünnaku ohvriks, sissetungija vigastas tõsiselt tema vasakut ehk ühtlasi tema mängukätt. Kvitova käele tehti ligi neli tundi kestnud operatsioon ja ta pidi tenniseväljakutelt eemal olema ligi pool aastat. Uuesti võistlustulle naasis ta tänavustel Prantsusmaa lahtistel, kus jõudis teise ringi.

Kontaveit on tänavu olnud suurepärases hoos ja parandanud maailma edetabelis enda kohta ligi saja positsiooni jagu. Eestlanna on jõudnud kolmel WTA turniiril finaali – seejuures kõik on olnud erineval väljakukattel – ning teeninud ka karjääri esimese WTA turniirivõidu. Viimati mängis ta kolm nädalat tagasi Gstaadi turniiri finaalis, kus jäi tasavägise mängu järel alla hollandlanna Kiki Bertensile. Gstaadis tõmbas Kontaveit poolfinaalis vasaku jala sisekülje lihase ära ja seetõttu pole ta vahepeal ühelgi turniiril mänginud.

