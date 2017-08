Federeri alistanud Zverev teenise teise järjestikuse turniirivõidu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Praegune esireket Andy Murray jätab vigastuse tõttu Cincinnati turniiri vahele, mis tähendab, et järgmise nädala edetabelis langeb ta esikohalt, võimalus esireketiks tõusta on nii Federeril kui Rafael Nadalil.

Federeril on sel nädalal algaval Cincinnati turniiril võimalus viieaastase vaheaja järel tõusta maailma edetabelis esimeseks, kuid šveitslane ei osanud Montreali finaali järel öelda, kas ta ikka mängib Cincinnatis või annab kehale puhkust kuni 28. augustil algava US Openini. "Vaatan, kuidas end tunnen ja kas olen valmis mängima või mitte," lausus ta.

Ühtlasi võttis Zverev revanši tänavuse ainsa finaalikaotuse eest – juunis peetud Halle turniiril kaotas ta tiitlimängus just Federerile. Nende omavaheliste mängude seis on nüüd 2:2 viigis.

