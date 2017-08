Hooaja kuuendas finaalis mänginud Wozniacki sai kuuenda kaotuse

Naiste tennise endine maailma esireket Caroline Wozniacki on tegemas enda viimaste aastate parimat hooaega, olles tänavu jõudnud juba kuuel turniiril finaali, paraku on ta aga kõikidel kordadel pidanud vastase paremust tunnistama.

Äsjalõppenud Toronto turniiril jäi 6. asetust omanud Wozniacki 4:6, 0:6 alla 5. paigutatud ukrainlanna Elina Svitolinale.

Ka Svitolinal on tänavu olnud väga hea hooaeg, ta on mänginud viies finaalis ja võitnud need kõik. Torontos alistas ta teel tiitlini teiste seas ka Venus Williamsi, sel aastal Wimbledonis triumfeerinud Garbine Muguruza ja tiitlikaitsja Simona Halepi, seejuures neist kaks viimast samal päeval, kuna vihm lükkas veerandfinaali reedest laupäeva.

Svitolina on turniirivõitude poolest käimasoleva hooaja edukaim naistennisist, keegi teine pole viiel turniiril võidutsenud. Ühtlasi tegi Svitolina ajalugu, olles esimene naistennisist, kes on ühel hooajal võitnud kolm Premier 5 taseme turniiri. Nendest turniiridest on tugevatasemelised vaid suure slämmi turniirid ja Premier Mandatory turniirid.

Tänu võidule tõusis Svitolina ka edetabelis karjääri kõrgeimale kohale, paiknedes nüüd neljandal positsioonil.