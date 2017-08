Real alistas Barcelona, Ronaldo saadeti sukeldumise eest väljakult

Real asus kohtumist juhtima 50. minutil tänu Gerard Pique omaväravale, 77. minutil aga realiseeris Lionel Messi penalti ja viigistas seisu.

58. minutil vahetusest mängu pääsenud Ronaldo viis 80. minutil Reali uuesti juhtima ning väravat tähistades tõmbas ta särgi seljast, teenides sellega kollase kaardi. Kaks minutit hiljem kukkus ta karistusalal ning kohtunik andis talle sukeldumise eest teise kollase kaardi, mis tähendas, et portugallase jaoks oli mäng lõppenud. Väljakult lahkudes tõukas Ronaldo kohtunikku.

Punane kaart tähendab, et Ronaldo peab vahele jätma kolmapäeval Madridis peetava korduskohtumise. Reali peatreener Zinedine Zinedane aga teatas, et nad plaanivad teise kollase kaardi apelleerida. "Mängisime hea mängu, aga olen pahane, et Ronaldo minema saadeti. Võib-olla polnud see penalti, aga punane kaart on liiga karm. Me ei saa seda muuta, aga proovime teha nii, et ta saaks ikkagi kolmapäeval mängida," ütles Zidane.

Mängu lõppseisu vormistas 90. minutil Marco Asensio.