Viimaks võidukas Barshim: olin liiga õnnelik, et heade katsetega jätkata!

Palju õnne, olete viimaks maailmameister, kuidas tunne on?

Kõigepealt suur tänu - see tunne on imeline! Maailmameistriks tulla oli mu eesmärk ja ma sain sellega hakkama. Ma olen väga-väga õnnelik.

Täna oli soe ilm ja hea hüpata?

Jah, kõrgushüpe ei suju vihmas kõige paremini ja nii kaua kui ei saja, saan võidelda. Õnneks oli hea ilm ja rahvas suurepärane, seega olid tingimused perfektsed.

Kirjeldage teile kulla toonud hüppeid ja katseid 2.40 peal.

Võiduhüpe oli hea, kuid see polnud midagi erilist. See oli midagi sellist, mida mu treener minult ootas. 2.40 latile pannes olin juba võitja, ma olin liiga õnnelik! Kui ma olen liiga õnnelik, ei suuda ma piisavalt keskenduda. Need polnud eriti head hüpped.

Te olete väga positiivne!

See on sport, peabki positiivne olema.

Te ütlesite ükskord, et see on väga raske ala, sest peab näljasena võistlema?

Nii on, aga õnneks seisab treener koos meeskonnaga mu selja taga, nad jälgivad, et püsiksin keskendununa õigel teel.

Pärast kuldmedalit saate ohtralt šokolaadi süüa?

Mul seisab veel kolm võistlust ees, seega - ütleme, et kahe nädala pärast!

Kahe aasta pärast saate MM-tiitlit kaitsta oma kodumaal. Mida võime oodata Dohas toimuvalt MM-ilt?

Ma tean, et kõik toetavad mind ja seisavad mu selja taga. Ma tahan terve püsida ja valmis olla ning loodetavasti neile veel ühe kuldmedali kinkida.

Kuidas aga valmistuda Doha kuumaks suveks?

Sellisel ajal pole seal enam nii palav, pigem on temperatuur nagu Doha Teemantliiga etapil ja sellega on paljud harjunud. Ma ei usu, et selle jaoks eraldi ettevalmistust teen, ma ei valmista erineva ilma jaoks erinevalt ette, kuigi ma ei treeni vihmas. Soe ilm on võistlemiseks igatahes parem, sest ei pea krampide pärast muretsema.

Kuidas pärast võistlushooaega taastute, mida teile teha meeldib?

Ma tahan vaid kodus olla. Ma pole nüüd kodus olnud kolm kuud, tahan lihtsalt koju saada ja oma emaga koos olla. Ma olen palju reisinud ja ei taha enam kuskile minna!