Kettaheitekuninganna: ma ei tahtnud korrata seda, mis juhtus Rios

Ma usun, et te olete tänasega väga rahul, sest teie jaoks oli tegemist teie pikima heitega tiitlivõistlustel?

Ma olen väga rahul ja õnnelik, et sain tiitlit sellel suurepärasel staadionil kaitsta, see koht tõi mulle õnne 2012. aastal ja ka nüüd, viis aastat hiljem. Ma ei oskagi hetkel oma emotsioone seletada, aga olen väga õnnelik.

Täna olid teie tulemused järjepidevad, mõnikord on teil rohkem raskusi?

Jah, tulin siia hea ettevalmistuse pealt ja tahtsin igat sekundit ära kasutada. Ma ei tahtnud korrata seda, mis juhtus Rios (mõõtmisele läks vaid üks Perkovici tulemus, mis tõi talle olümpiakulla - toim.) tahtsin heita iga katsega järjest kaugemale, sain sellega hakkama ja olen väga õnnelik.

Te olete väga edukas - üheksa tiitlivõistluste medalit ja kaheksa kulda!

Jah, ja ma arenen veelgi, sest olen vaid 27-aastane. Arvan, et järgmistel aastatel võin konkurentsi toel võita veel kuldmedaleid.

Kas oskate kirjeldada, miks te just kettaheidet armastate?

Sest kõik kreeklased heitsid ketast ja ma arvan, et see on eriline ala. Ma naudin seda, see on nagu taldrik ja see lendab kaugele.

Olite natuke aega tagasi seotud poliitikaga, kas naasete selle juurde?

Ei, praegu keskendun spordile. Kui olen karjääri lõpetanud, lähen tagasi poliitikasse, et riigile näidata, kuidas sporti korraldada. Me oleme riigi jaoks tähtsaimad saadikud ja meid on oluline toetada.