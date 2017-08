Boomi emotsionaalne tundepuhang oli mõistetav, sest 31-aastane mees sai viimati võidurõõmu maitsta tunamullusel Taani velotuuril etappi võites. Veelgi enam – 5. etapile eelnenud õhtul teatas LottoNL-Jumbo juhtkond Boomile, et tema lootused jõuda Vueltale on nullilähedased. Viimati pääses Boom suurtuurile 2015. aastal Tour de France’il startides. Seega võib žest olla mitmetähenduslik, vahendas Rattauudised.ee.

“Loomulikult pakub võit palju rõõmu,” lausus Boom. “Kevadised klassikud ei läinud loodetud moel. Pärast olin lähedal Hollandi meistritiitlile. Töötasin kõvasti, et sellele tasemele tõusta ning on suurepärane, et jõudsin sellise saavutuseni. Tahan alati võita. Tore, et suutsin lõpetada raske ja paljude kahtlustega perioodi.”

Enne viimast etappi hoiab Boom BinckBank Touri kokkuvõttes 7. kohta, jäädes Tom Dumoulinist (Team Sunweb) maha 1.46.