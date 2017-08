Vibuspordi MK-etapp Berliinis tõi Eestile kaks 17. kohta

Vibuspordis toimub aastas neli MK-etappi. Igal etapil on võistlus kahes vibuklassis - sportvibu ja plokkvibu. Võistluse formaat on eelring + olümpiaring. Individuaalselt pääseb olümpiaringi 104 sportlast ja võistkondi igas klassis 16. Olümpiaringi vastased selguvad eelringi tulemuste põhjal. Berliinis oli tegemist selle aasta viimase etapiga, kus selguvad septembrikuus Itaalias võistlevad finalistid - 8 laskurit igast klassist. Berliinis võistles 350 laskurit, Eesti oli esindatud koguni 11 sportlasega.

Eelringis olid koondise parimad Laura Nurmsalu ning plokkvibu laskurid Lisell ja Robin Jäätma. 18-aastane Lisell Jäätma suutis esimese distantsiga tõusta 64 naise hulgas 7. kohale. Teine distants siiski nii hästi ei õnnestunud ning olümpiaringi asetuseks oli 29 - kuid koht protokolli esimeses pooles on noorlaskuri puhul siiski hea saavutus. Sama suutis ka tema 16-aastane vend - eelringis 89 mehe hulgas 43. koht. Nurmsalu lasi eelringi esimesel poolel 74 naise hulgas 26. koha väärilise 318 punkti, kuid läks duellidele vastu 44. asetusega.

Võistkondlikult kahjuks plokkvibu meeskond ega kumbki segavõistkond lõppvõistlusele ei pääsenud, kuid sportvibu naiskond pääses 1/8 duelli laskma. Kahjuks tuli aga 2. asetusega India paremust tunnistada. Kusjuures plokkvibu segavõistkonda jäi olümpiaringist lahutama vaid napp 4 punkti. Kuna segavõistkondlik võistlus on nüüd ka olümpiamängude medaliala, siis pääseb tõenäoliselt MK-sarjas 2018. aastast alates duelle laskma senise 16 asemel 24 tiimi. Eesti jaoks on see kindlasti hea uudis.

Individuaalses olümpiaringis suutsid oma eelringi kohta kõige märkimisväärselt parandada Laura Nurmsalu ja alles 17-aastane Kristjan Puusepp, kes jõudsid mõlemad 2 duellivõiduga kuni 1/16 ringi. Kusjuures Puusepal olid mõlemad vastased temast eelringis tunduvalt kõrgema koha teeninud laskurid ja kaotuse võttis ta vastu suurfavoriidi vastu, kes võitis finaalis hõbeda ning lasi Puusepa vastu maksimaalse punktisumma. Nurmsalu osales sel hooajal 2 MK-etapil ja see oli juba teine 17. koht. Lisell Jäätma ja Evert Ressar lõpetasid mõlemad 33. kohaga. Katrin Virula, Reena Pärnat, Alexandra Põllumäe, Robin Jäätma ja Kristi Ilves võtsid vastu kaotuse avaringis ja lõpetasid 57. kohaga. Sportvibu mehed jäid kahjuks napilt lõppvõistluselt välja.

Ka antud MK-etapi tulemustest peegeldub, et Eestis on peale kasvamas tugev noorlaskurite põlvkond. Seda on vibumaailmas märgatud ja hiljuti andis Euroopa alaliit World Archery Europe Eesti koondise treeneritele Raul Kivilole, Maarika Jäätmale, Erki Jäätmale ja Jaanus Grossile käesoleva hooaja põhjal Euroopa aasta noortetreeneri tiitli. Käesoleval hooajal on ees veel 3 suurvõistlust, millest ükski pole Euroopas ja kahjuks võivad seetõttu koondisest välja jääda mitmed lootustandvad sportlased. Kuid pöidla hoidmiseks on põhjust nii augusti lõpus suveuniversiaadi koondisele kui ka oktoobris noorte MM-il ja täiskasvanute MM-il osalevatele sportlastele.