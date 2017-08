Mo Farah: tiitlivõistlustel sai minu karjäär sellega läbi

"Jah, olen veidi kurb, sest iga mees rivistub võistlusele üles selleks, et võita. Olen veidi pettunud, kuid ma ei saanud midagi rohkemat teha. Andsin endast parima ning sain selle eest hõbeda. Neil (kolmel Etioopia jooksjal - toim.) oli plaan olemas ja nad tegid koostööd. Nad tegid tiimina head tööd ja lõpuks suutsid mu alistada," selgitas Farah intervjuus ERR-ile.

"See on minu linn, "Mo-town" (Mo-linn). Nii palju inimesi toetas ja mul on au olla britt."

Farah' sõnul on tema edu saladuseks olnud see, et ta on kõvasti tööd teinud, treeningutel vaeva näinud ning võistlustel on lihtne see ära realiseerida.

Mees kinnitas ka oma staadionijooksja karjääri lõpetamist: "Jah, suuri tiitlivõistlusi silmas pidades on minuga kõik. Läbi!"