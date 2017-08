Hea minekuga Rein Taaramäe saab võimaluse sõita Vueltal

Eesti tipprattur Rein Taaramäe andis oma Facebooki seinal teada, et Katjuša-Alpecini meeskond otsustas ta kaasata ka tänavuse Hispaania velotuuri sõitjate nimekirja.

"Eile anti teada, et stardin Vueltal. Norras olen end iga päev heast küljest näidanud ja boss helistas eile (reede - toim.) õhtul ja andis teada, et on minek," kirjutas Taaramäe sotsiaalmeedias.

Hetkel sõidab eestlane Norras toimuval Arctic Race'il: "Siin pole tulemuseni jõudnud. Esimene päev lõhkusin viimase põntsu otsas ratta ja sellega sai kokkuvõttele sõitmine läbi, eile aitasin Kristoffi ja täna sain valge kaardi ning olin 7. Polnud minu mägi, liiga lauge ja ebaregulaarne."

"Põhiline, et minek on tõesti parem ja tunnen end hästi, nii on Hispaaniasse hea minna!"

Järgmisel aastal hakkab 30-aastane rattur esindama Direct Energie meeskonda.