Mitmevõistluste Eesti meistrivõistlustel juhib Karel Tilga

U14, U16 ja U18 vanuseklassides selgusid Eesti meistrid laupäeval.

Poiste U14 vanuseklassi esikolmik: 1. Lembit Leibenau (4693 punkti), 2. Varmo Pärnpuu (4626 p), 3. Marten Roasto (4517 p).

Tüdrukute U14 vanuseklassi võitjad: 1. Liisa-Maria Lusti (5435 punkti), 2. Jane Roosimägi (5408 p), 3. Kaireen Penek (5327 p).

Tüdrukute U16 vanuseklassi võitjad: 1. Pippi-Lotta Enok (4684 punkti), 2. Emili Liis Osula (4292 p), 3. Sofia Marlene Haug (4168 p).

Poiste U16 vanuseklassi võitjad: 1. Rasmus Roosleht (6238 punkti), 2. Tony Ats Tamm (5999 p), 3. Mait Filipozzi (5605 p).

Poiste U18 vanuseklassi võitjad: 1. Deniel Kedrov (6142 punkti), 2. Kevin Sakson (5940 p), 3. Lukas Lessel (5898 p).

Tüdrukute U18 vanuseklassi võitjad: 1. Katre Sofia Palm (5126 punkti), 2. Marilis Remmel (5045 p), 3. Leanne Siimumäe (4907 p).

U20, U23 ja täiskasvanute jaoks oli laupäev esimene võistluspäev.

Naiste arvestuses läheb teisele päevale liidrina vastu Margit Kalk, kes kogus kolme alaga 3024 punkti. Teisel kohal on Kristella Jurkatamm 2961 punktiga ja kolmandal Terje Kaunissaar 2905 punktiga.

Meeste U20 klassis on head võistlust tegemas Hans-Christian Hausenberg ja Johannes Treiel. Viie ala järel on Hausenbergil liidrina kogutud 4059 punkti, Treielil 3810 punkti. Hendrik Lillemets on kolmas (3312 punkti).

Meeste seas on viie ala järel liidrikohal äsja U20 Euroopa meistrivõistlustel 8002 punktiga pronksi võitnud Karel Tilga. Eesti meistrivõistlustel meeste arvestuses võistelda otsustanud Tilga kogus esimese päevaga 4053 punkti. Teisel kohal on Taavi Tšernjavski, kel on koos 3837 punkti ja kolmas Mikk-Mihkel Arro 3267 punktiga.