Kristjan Kangur: võib-olla jätkan karjääri kodumaal

Eesti meeste korvpallikoondise kogenuim mängija Kristjan Kangur on koondise särki kandnud juba 15 aastat. Oma pikale karjäärile tagasi vaadates tõdes Kangur, et on tõenäoliselt eeloleval klubihooajal tagasi Eestis.

Kangur tegi koondisedebüüdi 2002. aastal, kui pidi teatepulga üle võtma sellistelt nimedelt nagu Margus Metstak ja Martin Müürsepp. "Aukartus oli suur," ütles Kangur ETV spordisaatele. "Nad olid tugevad mehed, tugevate nimedega. Noorel poisil võttis jala värisema küll ja trennis vajas kõik harjumist. Sellest on aga kasu tulnud, sest nad on mind treeninud ja õpetanud."

Kangur tuli Eesti korvpallimaastikule pärast kuldset põlvkonda ning paljud arvasid tol ajal, et uuest generatsioonist asja ei saa. "Kriitikat pole tore kuulda, kuid üritasime sellest õppust võtta," meenutas Kangur. "Mööda külge pole see maha jooksnud."

Kuigi Kangurit peeti heade füüsiliste eeldustega sportlaseks on ta nüüd juba 34-aastane. "Sisimas tahaksin muidugi kiiremini joosta ja kõrgemale hüpata," tunnistas ta. "Nüüd tuleb puudujäägid kompenseerida kavalusega."

Kaks aastat tagasi jõudis Eesti koondis Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kuid kõikide fännide meelest ei suutnud meeskond Riias ennast realiseerida. "See ei olnud meeldiv kogemus," tõdes Kangur. "Tulemused oleksid võinud paremad olla, kuid hätta me ka ei jäänud. Kahju, et ei osatud hinnata seda, et olime nii kaugele jõudnud. Koondis sai sealt nii positiivse kui negatiivse kogemuse osaliseks."

Viimastel aastatel Itaalias mänginud Kanguri tulevik on lahtine. "Võtan aasta korraga ja väga suuri plaane ei tee," sõnas Kangur. "Ma pole kuhugi allkirja veel pannud, kuid võib-olla jätkan tulevikus kodumaal."