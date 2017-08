Õiglase treener: pean seedima, mis päriselt toimus

"Ma ei osanud seda ka unenäos näha, olen sõnatu. Pean seedima, mis päriselt toimus," ütles Õiglase treener Sven Andresoo ETV-le. "Janek on heas vormis ja kümnevõistlus on selline ala, et kui hakkab hästi minema, siis võib nii lõpuni välja minna."

Andresoo ei osanud edu valemit välja tuua. "Me pole midagi erilist teinud," tunnistas ta. "Janek on sellises vanuses, kus tunnetab mida teeb, ega lõhu ennast enam. Ta on stabiilsem ning võimu on juurde tulnud."

Maailmameistrivõistlustel on eestlastest paremini esinenud vaid Erki Nool. "Väga raske on jõuda tulemusteni, mida näitas eelmine generatsioon," tunnistas Andresoo. "Aga maailma praeguste parimatega on ta võimeline võitlema, seda näitas ka tänane võistlus."