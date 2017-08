Eesti meistrid orienteerumissprindis on Evely Kaasiku ja Kenny Kivikas

Enam kui 400 võistleja hulgas olid stardis ka tänavusel MM-il sprindis 19. koha saanud Kenny Kivikas (OK Ilves) ja 33. koha saanud Evely Kaasiku (OK JOKA). Kodumaises konkurentsis saavutasid mõlemad ülekaaluka võidu – Kaasiku edu järgmise ees naiste 2,5 km pikkusel rajal oli 30 sekundit ja Kivikasel meeste 3,0 km pikkusel rajal 37 sekundit. Hõbemedalid teenisid vastavalt Margret Zimmermann (OK Kape) ja Sander Vaher (EKJ SK) ning pronksid Annika Rihma (OK Kobras) ja Sergei Rjabõškin (SRD).

Juunioridest tulid Eesti meistriteks Marie Tammemäe (OK Orvand) ja Lauri Pähn (OK Võru).