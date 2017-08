Kyprianou: kange eestlasena saab Saluri vaatamata vigastusele hakkama

Teivashüpe oli väga hea, Karl Robert püstitas viie meetri ületamisega isikliku rekordi. Kas olete rahul? "Jah, ma olen Karli üle väga õnnelik," tõdes Saluri treener Petros Kyprianou. "Ta on viiemeetrist hüpet juba poolteist aastat tahtnud ning lõpuks on ta hakanud ka õiget tehnikat kasutama. Omal ajal kasutasin 5.20 ületamiseks 4.60 teivast, nüüd teeb tema sama kõrgusel 5.00. Ta tahab mu rekordit üle lüüa, sest see on lisaks tõkkejooksule ainus ala, kus minu tippmark tema omast veel parem on. Ta on väga motiveeritud, ma sooviksin lihtsalt, et ta oleks sajaprotsendiliselt terve. Ta põlv teeb talle veel valu, seetõttu oli tal ka tõkkejooksus raske. Karl on võitleja, ta loodab ikka isiklikku rekordit teha ning esikümnesse jõuda. See on meie eesmärk."

Tõkkejooks oli talle põlvevigastuse tõttu keeruline? "Jah, sest ta põlv ei paindunud niigi väga hästi. Vigastus on põlve seespool, maha astudes pani see igal tõkkel jalale suure koormuse. Ta oli väga suurtes valudes, aga kuna ta on eestlane ja väga kange, sai ta sellega hakkama ning liigub edasi. Loodetavasti lähevad odavise ja 1500 meetri jooks hästi, ta armastab neid alasid ning ehk suudab ta mõnest konkurendist ka mööduda ja esikümnesse jõuda."

Teivashüppe järel jäi võistlus aga pooleli samuti Kyprianou käe all treeniva Maicel Uibo jaoks, keda segab Götzises saadud reievigastus. "Nagu ma eilegi rääkisin, teadsin Maiceli olukorrast - ma ei uskunud, et ta on võistlemiseks valmis, ta oli terve, aga mitte vormis," sõnas Kyprianou. "Kui sa ei ole vormis, aga annad endast ikkagi maksimumi, juhtuvad halvad asjad. Ma arvan, et ta tegi õige otsuse teivashüppe ajal pooleli jätta. Kui ta oleks reiele uuesti viga teinud, oleks ta ehk pidanud vahele jätma pool aastat. Ta tahab tagasi tulla, maailmaklassi kümnevõistlejana ning eestlasena teab ta, kui tähtis see on. Me tegime õige otsuse ja loodetavasti hakkame naastes ning maha istudes järgmise aasta plaani koostama."