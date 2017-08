Laanmäe odaviske tasemest: ka 88 meetriga võib neljandaks-viiendaks jääda

"Ta on teinud väga stabiilse suve, mis tagab kindlasti superhea enesekindluse," sõnas kvalifikatsioonist lõppvõistlusele mitte pääsenud Tanel Laanmäe Kirdist. "Nagu näha oli, suutis ta selle kvalifikatsioonis realiseerida ja see tõi pileti lõppvõistlusele. Seda oli tegelikult oodata ja nagu näha, suutis ta pea ilusti külmana hoida ja teha seda, mida ta terve suve on teinud."

"Tal on asjad paigas, mõtleb õiges suunas, keskendub õigetele asjadele, nagu tippsportlane peab," iseloomustas Laanmäe kolleegi. "Talle pole pandud erilisi lootusi ja usun, et tal on seetõttu karmis konkurentsis vaikselt hea pingevabalt ettepoole sahistada."

Kas Magnus võib 88 meetri peale minna? "Ma ei ole Magnuse treeninguid palju näinud, ta ei ole seal vist superkaugele visanud, küll on tema isiklik rekord 86.68 - miks mitte. Odaviskes võib vabalt emotsiooni pealt üks-kaks meetrit juurde visata, kui oskad emotsiooni enda kasuks keerata. Inimesed on siin hullud spordifanaatikud, et siit seda emotsiooni saada ja head tulemust teha."

"Pjedestaalile mahub ainult kolm inimest, aga siin võib olla ka nii, et viskad 87-88 ja võid jääda neljandaks-viiendaks," iseloomustas Laanmäe odaviske üldist taset. "See ei ole absoluutselt võimatu. Praegu on ülemine ots keritud nii tugevaks. Eks me kõik treenime, on ka ise vaja suuremalt mõelda. 82-83 meetrit on ka okei tulemus, aga kui Magnus on oma 86.68-ga pingereas üheteistkümnes, räägib see enda eest."