Õiglase treener Andresoo loodab kohta esimese kaheksa seas

Janek Õiglane on kergejõustiku maailmameistrivõistlustel liikumas võimsa isikliku rekordi poole, edestades kahe viimase ala eel oma tippmargi graafikut 142 punktiga.

"Eks me loodame [kohta esikaheksas], seal lähedal me oleme," sõnas Õiglase treener Sven Andresoo. "Siin on pinget kõvasti olnud nii tõkkejooksus kui kettaheites - ega ta päris kettaheite moodi ei olnud, aga suutis ennast kokku võtta ja midagigi heita."

Õiglane alustas päeva 110 m tõkkejooksu ajaga 14,56. "Ega ta kõige hullem ei olnud, aga saaks oluliselt paremini joosta," tõdes Andresoo. "Lihtsalt hommikul on pinge peal ja ei taha eksida. Muidugi oleks võinud paar kümnendikku kiiremini joosta, aga me leppisime kokku, et jookseme kindla peale, et ei tekiks mingeid jamasid ja nagu järgnevad jooksud näitasid, neid jamasid oli päris kuhjaga."

Teivashüppes kordas Õiglane isiklikku rekordit 5.10. "Ausalt öeldes tegi ta 4.90 peal sellise hüppe, et ma mõtlesin, et täna võiks päris kõrgele hüpata," tunnistas treener. "Pärast kiilus pea nii kinni, et ei suutnud enam nii teha. Oleme 5.10-ga rahul."

"Odavise on tal küll trumpala, aga emotsiooni pealt võib kergelt ka eksida ning kaotada - kui mitte sada punkti, siis selle lähedale. Sellele alale tuleb ka korralikult keskenduda ja ära teha."

"Meie Eesti Vabariigi sportlaste toimetulek on nii nagu ta on, me teame kõik seda," lisas Andresoo. "Kui tuled üheksandaks, ei ole sa mitte keegi ja kui tuled kaheksandaks, lahenevad nii mõnedki probleemid."