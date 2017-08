Kristoff loodab Euroopa meistri särgi tuntuks teha

Paljudele rattafännidele on jäänud ilmselt kahe silma vahele asjaolu, et käesoleval hooajal pole nähtud võistlustel Euroopa meistri särki. Asi nimelt selles, et pärast seda, kui Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) tuli Euroopa meistriks, kaitses ta tiitlit maailmameistrivõistlustel ning on sellest peale kandnud just seda ihukatet.

Värske Euroopa meister Alexander Kristoff loodab selle vea parandada. Samas pole välistatud, et mullune stsenaarium võib korduda, sest tänavune MM peetakse Kristoffi kodumaal Bergenis ja Norra rattur on tuttavatel teedel eriti motiveeritud. Kristoff arvas aga, et MM-i rada võib tema jaoks liiga mägine olla, vahendas Rattauudised.ee.

Tour de France’il etapivõiduta jäänud Kristoffi jaoks on hooaja teine pool paremini kulgenud. Vahetult enne EM-kulda oli ta kiireim Prudential RideLondon-Surrey Classicu nime kandval ühepäevasõidul. “Loomulikult ei too see mulle tagasi võite Tourilt, kuid see on minevik. Võidud tõstavad enesekindlust,” lausus Kristoff, kes sõlmise kahe aasta pikkuse lepingu UAE Team Emiratesiga. “Ma ei kasutanud Touril ära mitmeid võimalusi ja ma polnud endaga rahul. Nüüd on mu tuju parem ja Euroopa meistrivõistluste kulla võitmine jääb mulle igaveseks meelde.”