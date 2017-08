Neljakordne maailmameister Reese: armastan Balta vastu võistelda

Mõõtmisele läksid vaid kaks ameeriklanna katset, lisaks kolmandas voorus hüpatud 7.02-le ka avakatse 6.56. "Sellest piisas," naeris Reese intervjuus ERR-ile. "See oli keeruline, aga võistluse eesmärk oli kõige kaugemale hüpata ja seda ma ka tegin."

"Ma olen õnnistatud," tunnistas neljandat korda maailmameistriks tulnud Reese. "Mu vanaisa suri mõned nädalad tagasi ja ma tahtsin talle pakkuda midagi sellist, mille üle ta saaks taevas rõõmu tunda. Ma olen õnnelik, et suutsin järjekordse kulla võita."

Seega olete vaimselt väga tugev? "Jah, rääkisin oma elustiilitreeneriga ja ta valmistas mind hästi ette."

"See võistlus oli keeruline," jätkas Reese. "Ma ei nuta tihti, aga teadsin vaimselt ja emotsionaalselt, et pean siit võidu võtma, seega valmistusin väga põhjalikult. Teadsin, et pean seda oma vanaisa heaks tegema ja ma sain sellega hakkama."

Te olete nii edukas, mis teid motiveerib? "Mu perekond on mu motivaatoriks, mu poeg on mu motivaatoriks. Mul on palju inimesi, kes mind motiveerivad ja on mind siiani aidanud. Ma olen väga tänulik, et saan sellises vormis olla. Võitsin nüüd juba oma üheksanda tiitlivõistluste medali - ma ei lähe veel kuskile, üritan järjest tugevamaks saada ning jätkata, kuni on aeg."

Eestlased naudivad kaugushüpet, sest meid esindab suurtel võistlustel Ksenija Balta, kes küll sellel korral finaali ei pääsenud. Mida oskate tema kohta rääkida? "Ta on tugev võitleja, ta teeb igal aastal kõvasti tööd ja ma näen, kuidas ta end hoovõturajal motiveerib," rääkis Reese. "Ta on tore naine, armastan tema vastu võistlemist ja loodetavasti naaseb ta järgmisel aastal veelgi tugevamana."