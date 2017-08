Suurepärases hoos Õiglane püstitas odaviskes isikliku rekordi

110 m tõkkejooks: Õiglane jätkab võistlust suurepäraselt ning jõuab finišisse isikliku rekordi lähedase ajaga 14,56. Teist päeva samuti hästi alustanud Uibo ajaks jääb 14,90 ning Saluri, kes jääb pärast jooksu tugevalt lonkama, ajaks mõõdetakse 15,36.

Alavõidu võttis kanadalane Damian Warner ajaga 13,63, talle järgnesid sakslane Rico Freimuth (13,68) ning prantslane Kevin Mayer (13,75). Tulemust ei saanud kirja serblane Mihail Dudaš, ameeriklane Trey Hardee ja neutraalse lipu all osalev Ilja Šurenev.

Üheksandal kohal oleval Õiglasel on kuue ala järel koos 5121 punkti, millega ta edestab isikliku rekordi graafikut juba 159 punktiga. 5011 punkti kogunud Saluri on 12. ning edestab rekordigraafikut kümne punktiga, 23. kohal oleval Uibol on koos 4795 silma.

Üldarvestuses jätkab liidrina isikliku rekordi graafikut 78 punktiga edestav Mayer, kellel on koos 5485 punkti. Freimuthil on teisena 5377 silma.

Vaata eestlaste jooksu:

Kettaheide: oma rekordvõistlusel 42.98 heitnud Õiglane annab küll veidi sentimeetreid ära, kuid parimal katsel kirja läinud 42.11 on samuti väga hea tulemus. Avakatsel läks Õiglasele kirja 37.31 ning kolmandas voorus 40.89. Maicel Uibo heitis teisel katsel 47.88 (rekordvõistlusel 46.45). Teises grupis heitnud Saluri sai avakatsel kirja 36.75, teine heide mõõtmisele ei läinud ning kolmandal parandas ta oma tulemuse 40.43-ks.

Alavõidu võttis Freimuth, kes ületas ainsa mehena 50 meetri joone ja sai kirja 51.17. Sellel hooajal samuti 50 meetri piiri ületanud Kevin Mayer heitis 47.14.

Seitsme ala järel on üheksandal kohal oleval Õiglasel 5829 punkti ning ta edestab isikliku rekordi (8170) graafikut 142 silmaga. 19. kohal oleval Uibol on koos 5621 punkti, millega ta liigub 8100 punkti suunas. Saluri on kogunud 5684 punkti (rekordigraafikuga miinus 58) ning on sellega 14. positsioonil. 8900 punkti graafikus liikuval Mayeril on 6296, Freimuthil 6272 silma.

Vaata Õiglase parimat katset:

Teivashüpe: Algkõrguse 4.70 esimesel katsel ületanud Õiglane sai teisel katsel üle nii kõrgustest 4.90 kui 5.00 ja ületas seejärel isiklikku rekordit kordava 5.10 puhtalt kohe esimesel katsel. 5.20 Õiglase jaoks seekord veel ei alistunud. Karl Robert Saluri ületas esimesel katsel nii 4.60, 4.80, 4.90 kui isiklikku rekordit tähistava viis meetrit. 5.10 jäi Salurile kolmel katsel alistamatuks. Uibo ajas oma algkõrgusel 4.90 kahel korral lati maha ning kolmandale enam ei läinudki. Tema jaoks on kümnevõistlus lõppenud.

Ülipingeliseks kujunes kuldmedali kursil liikuva Kevin Mayeri teivashüppevõistlus. Kahel esimesel korral oma algkõrgusel 5.10 ebaõnnestunud prantslane riivas latti ka kolmandal katsel, kuid see jäi siiski püsima. Sellega Mayer täna ka piirdus.

Et Õiglane ületas 5.10 ka oma rekordvõistlusel, edestab ta isikliku rekordi graafikut jätkuvalt 142 silmaga. Kokku on tal kaheksa ala järel 6770 punkti, mis annab talle kuuenda koha. Saluril on 13. koos 6594 silma ning tänu isiklikule rekordile jääb ta oma rekordigraafikust maha nüüd 44 punktiga.

Vaata Õiglase edukat katset kõrgusel 5.10 ning Salurile isikliku rekordi toonud katset kõrgusel 5.00:

Odavise: Õiglane võttis alavõidu isiklikku rekordit tähistava 71.73-ga (69.01 - 71.73 - 70.68). Saluri sai kirja 57.12 (57.06 - 55.62 - 57.12).

Enne viimast ala 1500 meetri jooksu on Õiglane 7686 punktiga neljas. Esikolmiku moodustavad Mayer 8067, Freimuth 7894 ning Kazmirek 7796 silmaga. Saluri hoiab 7289 punktiga 14. positsiooni.