Õiglane: esimene päev läks üle ootuste hästi

"Esimene päev läks üle ootuste hästi," ütles Õiglane ETV-le. "See näitab, et vorm on hea. Punktidest ma ei tahaks siiski rääkida, vaid vaatame mis homme saab. Kui tuleb ilus tulemus, siis tuleb."

Õiglane tõi välja ka edu valemi. "Mu ellusuhtumine on muutunud positiivsemaks," tõdes Õiglane. "Selle pealt tulevad ka head tulemused, kuid mind ennastki üllatab, et olen tänavu suutnud juba kolm korda olla heas vormis."

Õiglane alustas võstlust 100 meetri jooksus ajaga 11,08 sekundit, hüppas siis kaugust 7.33, tõukas kuuli 15.13, hüppas kõrgust 2.05 ning läbis 400 meetrit 49,58-ga. "Kaugushüppes mõtlesin, et jään rahule tulemusega 7.20, kuid minusugusele rütmika jooksuga mehele mõjus vastutuul halvasti," sõnas Õiglane. "Kuulitõukele läksin ebakindlalt, sest astusin kaks soojendukatset üle. Kõrgushüppes vedas, et 2.05 ületasin ja päeva isikliku rekordiga 400 meetris lõpetada oli tore. "Katlas" on lihtne joosta, sest siin pole tuult."