VIDEO | Vaata FCI Tallinn - Levadia mängu täispikkuses

Homme toimub Red Bull King of the Rocki finaalvõistlus

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Kõrgushüppe peafavoriit maailmarekordi ründamisest: see on võimalik

Londonis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel algas täna kümnevõistlus, kus on võistlustules ka kolm eestlast. Kolme ala järel on Karl Robert Saluri 2622 punktiga neljas ning edestab isikliku rekordi graafikut 22 punktiga, 2534 silma kogunud Janek Õiglane on 12. ja rekordigraafikust ees 20 silmaga.

