Võrkpallikoondis kaotas Hollandile ka kolmanda sõpruskohtumise

„Usun, et esimeses mängus olime kõige rohkem enda nägu. Seal mängisime taset kõige paremini välja. Täna oli jube raske mängida. Võib-olla meie oleme treeniglaagriga rohkem tööd teinud, võib-olla hollandlased on natukene värskemad. Nad kestsid tõesti päris hästi. Meil oli näha, et kõigil on jõusaal jalgades. Aga rahul ei saa olla. Sõpruskohtumised või mitte, aga eks võita tahavad kõik. Kolm korda siit pähe saada – ei ole hea tunne,” võttis mängud kokku nurgaründaja Robert Täht Volley.ee vahendusel.

Eesti poolel said mänguaega täna tosin pallurit, kellest põhiraskust kandsid Ardo Kreek, Andri Aganits, Robert Täht, Andrus Raadik, Kert Toobal, Rait Rikberg ja Oliver Venno. Vaid neljandas geimis alustas Raadiku asemel põhikoosseisus Kristo Kollo.

Parimana tõi Oliver Venno 22 punkti ja jäi 14-ga plussi. Rünnakul lõi ta punktiks 36 tõstest punktiks 21 ehk 58 protsenti. Robert Täht ja võimsa mängu teinud Andri Aganits lisasid 12. Temporündaja jäi seejuures 11-ga plussi. Ta käis eestlastest enim servijoone taga (17), kust ta lõi ühe ässa ja eksis samuti vaid korra. Rünnakul kõmmutas ta 11 tõstest punktiks seitse. Lisaks temalt matši parimana ka neli blokipunkti. Andrus Raadik tõi seitse punkti, Kristo Kollo ja Ardo Kreek kolm ning Kert Toobal kaks. Üks punkt jäi Henri Treiali arvele.

Vastastel tegi meeletu mängu Nimir Abdel-Aziz, kes tõi 30 punkti ja jäi 21-ga plussi. Rünnakul lõi endine sidemängija, ent nüüd diagonaalründajana tegutsev mängusmees 40 tõstest punktiks 24 ehk 60 protsenti. Thijs ter Horst lisas 18 punkti (+8 ja 64 protsenti).

Vastased olid paremad servil, kus nad lõid kaheksa ässa, meie kolme vastu. Nende vastuvõtt oli kohtumise lõikes 56 protsenti, meil 46. Rünnakuprotsendilt jäime alla kolmega (50-53), blokipunktide arvestuses olime aga paremad 7-5.

„Holland näitas kolme mängu lõikes väga head bloki-kaitse mängu, mis oli meile väga hea proovikivi enne EM-finaalturniiri. Teisel pool võrku oli palju kvaliteeti,” lausus rahvusmeeskonna treener Rainer Vassiljev.

Viimased kolm Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri eelset kontrollkohtumist peab rahvusmeeskond järgmise nädala reedest pühapäevani, kui Tondiraba jäähallis võõrustatakse Hispaaniat.