Tänak: Saksamaa on asfaltrallidest üks mu lemmikutest

"Kuigi kruusarallid on mu lemmikud, vaatan juba järgmise asfaldiralli suunas," ütles Tänak oma tööandja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Arvestades oma kiirust Korsikal, pole põhjust oodata Saksamaalt halba tulemust."

Tänak lisas, et Saksamaal talle meeldib. "Tegemist on ühe mu lemmik asfaltralliga," tunnistas saarlane. "Kõik kiiruskatsed on erilised ja loeb see, kui kiiresti suudad kohaneda oludega. Lisaks sellele on võistluspaigas vahelduv ilm."

Tänaku parim koht Saksamaal on kaheksas, mille ta sõitis välja kaks aastat tagasi. "Ajalugu on näidanud, et Saksamaal võib kõike juhtuda," sõnas Tänak. "Me lähme andma endast parimat, et kindlustada meeskondlikku esikohta."