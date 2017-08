200 meetri üllatusvõitja: täitsin unistuse, nüüd hakkame OM-iks valmistuma

Meeste 200 meetri jooksu maailmameistriks tuli Londonis üllatuslikult Türgit esindav Ramil Gulijev, kes rääkis ERR-ile, et täitis ühe unistuse, kuid tema karjääri suurimaks eesmärgiks on tulla olümpiavõitjaks.

Palju õnne fantastilise võidu puhul 200 meetris. Palun kommenteerige jooksu, paistis, et kontrollisite seda stardist finišini?

Jooksus olid omad osad, kus oli vaja teha kindlat tööd. Minu vaatavinklist tegin ma kõik nii nagu planeerisime, kuid vaatame selle veel treeneritega üle, sest see polnud viimane jooks. Ma arvan, et on, mille kallal tööd teha, kuid tänasel päeval tegin kõik, mida suutsin. Viimastel meetritel vaatasin vasakule ja paremale, et kas keegi on minust eespool. Ei saanud finišis kohe aru, mitmes olin. Vaatasin ekraani ja mõistsin siis, kui minu nimi tuli esimesena ekraanile ja minu unistus täitus.

Siit positsioonilt vaadates ei saanud kohe aru, et kes võitis? Teie tõstsite kohe aga käed ülesse. Hetkel räägite, et te polnud võidus kindel või olite kindel, et võitsite medali?

Ma polnud selles kindel, et võitsin, kuid olin kindel, et mingi medal tuli. Medalil oli minu jaoks ülimalt suur tähendus. Kuna võitsin, siis see on minu unistus, nagu juba varem ütlesin.

MM on teile olnud väga edukas. Poolfinaalis kontrollisite samuti olukorda täielikult. Kuidas vaimselt MM-iks valmistusite ja tänu millele toimus selline progress?

See on minu 14. võistluseks sel hooajal ja kõik võistlused olen ma võitnud. Valmistusin vahetult Moskvas, sest seal on ilm Londoniga sarnane. Enne seda tegin mõned stardid Soomes, sest oli vaja valmistuda jahedateks oludeks. Teadsime, et neist ei kujune soojad võistlused. Nagu nägite, siis ettevalmistus oli ideaalne ja jumal tänatud, et ka mina tegin oma töö ära.

Kes teid esimesena õnnitles?

Oeh... esimesena õnnitles mind meie tiim ja treener ning kõik teised.

Kunagi võitsite Tallinnas Kuldliiga võistluse. Kas mäletate seda 2009. aastal toimunud võistlust?

Jah, mäletan küll. Jooksin ja seal oli samuti väga jahe.

Nüüd, kui olete maailmameister, siis mis on järgmiseks eesmärgiks?

Järgmise stardi teen teatejooksus, hakkame selleks valmistuma ja loodan, et jõuame finaali. Eks seal juba näeb, et kuidas kaardid jooksevad. Annaks jumal!

Aga saada olümpiavõitjaks?

See on muidugi minu karjääri suurimaks eesmärgiks. Valmistume Tokyoks.