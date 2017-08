Treener Salurist: kui üks ala peab nässu minema, olgu selleks kuulitõuge

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on kümnevõistluse kolme ala järel eestlastest parimal kohal Karl Robert Saluri, kes on kogunud 2622 silma ning on sellega neljandal kohal. Oma isikliku rekordi graafikut edestab Saluri 22 silmaga.

"Karlil läheb väga hästi, arvestades, mida ta on vigastuste näol pidanud läbi elama," sõnas Saluri treener Petros Kyprianou ERR-ile. "Me arvestasime terve aasta jooksul MM-iga, proovisime USA-s veidi tagasi hoida, et ta saaks siin hästi esineda ja ta näitab, et tahab paljudele inimestele ennast tõestada. Rios oli ta vigastatud ning ei olnud pärast seda heas vormis. Tegime üks päev nalja, et ta sooviks Rio tulemust tuhande punktiga parandada, mis oleks tore."

"Karl on võitlejahingega ja teab, mida ta tahab. Ma usun, et kui kõrgushüppe üle elame, oleme heas olukorras," naeris Kyprianou.

100 meetrit - hea algus? "Jah, iga kord, kui saad tulemuseks 10,50 ringis, on see väga hea. Parimatega koos rinda pista tähendab palju ning vastutuules jooksmine näitab seda, et ta on väga heas hoos. Kui tuul oleks tagant olnud, oleks ta alla 10,50 jooksnud. Kui näitad kümnevõistluses, et oled kiire, peaksid ka teised alad hästi välja tulema."

Kaugushüppes jäi parimaks 7.49 - ehk tugeva tuule tõttu? "Jah, Karli hüppe ajal valitses kõige tugevam vastutuul, seega sai ta hästi hakkama," arvas Kyprianou. "Kui võtad matemaatika ja füüsika appi ning arvestad meetrise vastutuule ümber taganttuuleks, oleks tema tulemuseks võinud olla 7.65. Me lepime sellega, ta oli oma hüppega rahul, see oli kindlasti parem kui tema teine katse."

Kuulitõukes olid ootused ehk veidi kõrgemad? "Jah, olen harjunud Karli 14.20-14.30 tõugetega, kui ta alustas 13.90-ga, arvasin, et see on hea algus. Ta tegi aga oma küünarnukiga midagi veidrat - see oli viga tehnikas, mida ta ei suutnud parandada. Arvasin, et tema kolmas katse oli hea, aga ta ei kasutanud oma paremat jalga väga hästi ning see mõjutas tema tulemust. Kui sa pead aga ühe ala nässu keerama, olgu selleks kuulitõuge, sest seal pole mängus väga palju punkte. Muidugi oleks olnud hea, kui ta oleks tõuganud 14.50."