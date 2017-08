Treener Uibost: Maicel on kogenud võistleja, keda ei tasu maha kanda

"Maicelit on sellel aastal kimbutanud mitmed vigastused, ta oli enne Götzist heas vormis, aga seal vigastas ta reit ning ei andnud endast võib-olla parimat, et seda kohe ravima hakata. Ta ei taibanud, kui tõsine vigastus see oli ja paranemine võttis kaua aega. Nüüd on ta terve," sõnas Petros Kyprianou ERR-ile.

"Tema paranemine on liikunud sama rada pidi kui Karl Robertil Rio olümpial - ta on küll terve, aga mitte sellises vormis kui ta tahaks olla. Maicel on väga kogenud võistleja ja ma ütlesin teistele treeneritele, et teda ei tasu maha kanda - kui ta hüppab kõrgust üle 2.16 ja saab teivashüppes kirja 5.30, on ta tagasi kümne-viieteist parima hulgas. Nagu me USA-s ütleme: "see pole läbi enne kui see on läbi"."

"Algus oli väga raske, seda saab öelda ka tema aja 11,35 järgi," jätkas treener. "Maicel pole väga kiire, aga see oli tõesti halb aeg. Lootsin, et oleks temaga paaril viimasel kuul saanud ka kaugushüppe kallal tööd teha, aga kui kiirust taga ei ole, on väga raske. Ta kaotas seal palju punkte ja me peame nüüd lihtsalt edasi liikuma."

Kuulitõukes jäi Uibo parimaks tulemuseks teises voorus tõugatud 14.08, kuigi Uibo on kuuli lennutanud ka 15 meetri joone lähedale. "Tema kahel viimasel suurvõistlusel Rio OM-il ja Götzises ei saanud ta tulemust kirja," meenutas Kyprianou. "Pärast tänast esimest tõuget tuli ta minu juurde ja ütles: "treener, ma pidin vähemalt tulemuse kirja saama, nüüd saame edasi liikuda". Mulle meeldib olla positiivne, aga me peame realistlikult vaatama, mis edasi saab. Ta sai kirja tulemuse üle 14 meetri, mis on hea. Me peame sellele ehitama."

Mida te võistluse üldisest tasemest arvate? "Ma arvan, et see on päris kõrgel tasemel, isegi, kui tipud ei näidanud 100 meetri jooksus ja kaugushüppes hullumeelseid tulemusi. Kuulitõuge oli see-eest juba väga kõrgetasemeline. Ma usun, et tipud leiavad oma rütmi. Kevin Mayer on väga heas hoos, aga me ei tea veel, mis edasi saab - olen oma 20 treeneriaasta jooksul näinud igasugu hulle asju. Arvan, et esikümne jaoks läheb võistlus pingeliseks."