Olümpiavõitja Beitia: Lasitskene on teisel tasemel

"Olen väga õnnelik. Need on minu kaheksandad maailmameistrivõistlused ja jõudsin jälle finaali. Kahe päeva pärast (finaalis) loodan anda endast parima, kuigi jah, kvalifikatsioonis ületasin 1.92 küll kolmandal katsel, aga ma arvan, et suudan finaalis palju enamat."

Sa oled nii motiveeritud. Oled Euroopa meister ja olümpiavõitja, kuid MM-kulda pole. On see nüüd võimalik? "Ma arvan, et sel aastal on see Venemaa kõrgushüppajaga konkureerides natuke raske. Ei. Maria (Lasitskene) on teisel tasemel ja ülejäänud peame võitlema hõbeda ja pronksi eest. Samas oleme maailmameistrivõistlustel ja kunagi ei tea, mis juhtub."

Kaks meetrit finaalis? "Mulle meeldiks! Mulle meeldiks väga, kui oleksin võimeline finaalis kaks meetrit ületama."