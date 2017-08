Kõrgushüppe peafavoriit maailmarekordi ründamisest: see on võimalik

Normi 2.31 täitsid kuus meest, lisaks Barshimile ka ukrainlane Bohdan Bondarenko, neutraalse lipu all võistlev Daniil Lõssenko, sakslane Mateusz Przybylko, bulgaarlane Tihomir Ivanov ning kodupublikult tuge leidnud Robert Grabarz.

"Mul on hea meel, tundsin ennast hästi," tõdes Barshim intervjuus ERR-ile. "Hoojooks sujus ja mu treener oli mu hüpetega rahul. Olen õnnelik, et jõudsin finaali."

Staadion on teile juba Londoni olümpiast tuttav? "Ma loodan, et ma olen paremas vormis, aga see on hea tunne, sest võitsin siin oma esimese olümpiamedali," kinnitas 2.38-ga maailma edetabelit juhtiv Barshim. "Siia naasta on alati eriline, publik elab siin sportlastele kaasa ja atmosfäär on suurepärane. Jään finaalvõistlust ootama."

Kuidas teie ettevalmistus möödus? Me ei keskendunud mingitele kindlatele lisaelementidele, ma olin lihtsalt terve ja järgisime tavapärast treeningkava. Paaril korral kerkisid esile kergemad probleemid, aga mitte midagi tõsist ja ma olen seetõttu väga õnnelik. Tulin MM-ile enesekindlana ja jään ootama head võistlust."

Eelmisel suvel leppis Barshim Rio olümpial hõbemedaliga, kahe aasta eest Pekingis jäi Katari mees esimesena medalist ilma. "Minu eesmärk on siin kuldmedal võita," kinnitas Barshim. Kui palju selle jaoks ületama peaks? "Raske ennustada, aga võib-olla 2.38 esimesel katsel."

Kas olete valmis ka maailmarekordit ründama? "Kõik on võimalik. Ma olen heas vormis, rahvas on toetav, see võib juhtuda," arvas Barshim, kelle isiklikuks rekordiks on maailma kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta jagav tulemus 2.43. Temast kõrgemale on hüpanud vaid kuubalane Javier Sotomayor (2.45 aastal 1993 ning 2.44 aastal 1989).