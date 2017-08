Õiglane ja Saluri liiguvad kolme ala järel rekordigraafikus

100 meetri jooks: Esimeses jooksus rajale tulnud Õiglane püstitas 11,08-ga kohe isikliku rekordi. Tema varasem tippmark 11,17 pärines mais toimunud Götzise võistlusest. Hea jooksu tegi ka Karl Robert Saluri, kes sai kirja hooaja parimat tulemust tähistava 10,55, olles isiklikust rekordist kolm sajandikku aeglasem. Sellel hooajal ka 11,04 jooksnud Uibo andis aga kõvasti punkte ära, jõudes finišisse ajaga 11,35.

Võimsa isikliku rekordi (10,70) püstitas 9000 punkti piiri jahtiv prantslane Kevin Mayer. Alavõit (10,50) läks aga oodatult kanadalasele Damian Warnerile, talle järgnesid sakslane Rico Freimuth (10,53), Saluri ning Mayer.

Vaata eestlaste jookse:

Kaugushüpe: Saluri sai kahel esimesel katsel kirja vastavalt 7.30 ja 7.29, kuid suutis viimases voorus hüpata 7.49. Õiglase parimaks jäi avakatsel hüpatud 7.33, Maicel Uibo tulemuseks märgiti vaid 6.97.

7.65-ga võttis alavõidu Tai mitmevõistleja Sutthisak Singkhon, sakslane Kai Kazmirek sai kirja 7.64 ning Ilja Šurenev 7.62. Kevin Mayer hüppas parimal katsel 7.52 (isiklik rekord 7.65).

Kahe ala järel on liidril Rico Freimuthil koos 1898 punkti, Warneril ja Saluril, kes on oma rekordigraafikust ees 42 punktiga, on kolm punkti vähem. 1736 punkti kogunud Õiglane (rekordigraafikuga pluss üheksa) on 18. kohal, Uibo on 1591 punktiga (miinus 193 punkti) 30. kohal.

Vaata Saluri parimat katset:

Kuulitõuge: 14.83 ja 14.65-ga alustanud Õiglane tegi kolmandas voorus taas isiklikule rekordile lähedase tulemuse, saades kirja oma tippmargist vaid kaks sentimeetrit nõrgema 15.13. Saluri sai kahel korral kirja 13.98 ning Maicel Uibo leppis 14.08-ga.

Alavõidu võttis Grenada mitmevõistleja Lindon Victor, kelle parimaks tulemuseks mõõdeti 15.86. Kevin Mayeri parimaks jäi 15.72.

Õhtuse programmi eel juhib võistlust Mayer, kellel on koos 2703 silma. Freimuthil on teisena 2678 ning ameeriklasel Trey Hardeel kolmandana 2647 punkti. 2622 punkti kogunud Saluri on oma isikliku rekordi graafikust ees 23 silmaga ning jätkab neljandal kohal, 2534 punkti peal olev Õiglane (rekordigraafikuga pluss 20 punkti) on 12. kohal. Uibol on 2324 silma, mis annab talle 28. koha.

Enne võistlust:

Eesti edetabelijuhina sõitis Londonisse Õiglane, kes viis juuli alguses Tallinnas oma rekordi 8170 punkti peale. Suuremate kogemustega, kuid vigastustega kimpus olnud Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri näitasid Eesti meistrivõistlustel, et on suurvõistluseks valmis. 2015. aastal 8356 punkti kogunud Uibo võib õnnestumise korral parandada tublisti senist rekordit ja sekkuda suurde mängu.

"Tuleb kõik alad kokku panna, kümnevõistlus on ühtluse peale üles ehitatud. Kõik alad tuleb ühtlaselt hästi teha ja siis see 8200 kindlasti probleem ei ole," ütles Uibo ERR-ile eelseisvat võistlust kommenteerides.

"Olen suutnud kaks korda päris hästi vormi ajastada, oleks päris kihvt, kui saaks kolmandat korda ka vormi ajastuse täppi pandud. Oleks ju tore, kui teha juba kolmandat korda üle 8000. See on praegu mu eesmärk," rääkis ERR-ile Õiglane.

Mullu isikliku rekordi 8108 punktini viinud Saluri pole tänavu veel 8000 punkti kätte saanud, senine parim tulemus on olnud 7948 punkti. "Mul pisiprobleemid nagu krambid ja sellised asjad rikkusid ühe hea võistluse ära," tõdes Saluri. "Ma ei tunne ennast kui uue mehena siin kümnevõistlejate seas, olen juba teatud võistlustel käinud. Kogemusi on küll, nüüd on aeg ka tulemusi teha."