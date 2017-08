TÄNA OTSE | Kas Infonet saab koduväljakul Levadiast jagu?

FCI Tallinn pidi uue juhendaja Aleksandar Rogici avamängus tunnistama Nõmme Kalju FC paremust. Möödunud reedel Infoneti staadionil aset leidnud kohtumist suutsid väljakuperemehed küll juhtima minna, kuid pidid lõpuks tunnistama konkurendi 2:1 paremust. Lasnamäe meeskond käis veidi nõrgema rivistusega väljakul ka teisipäeval, kui karikamatšis alistati madalamas liigas mängiv Anija JK 16:0.

FC Levadia alistas mõnepäevase vahega kahel korral kindlalt Paide Linnameeskonna. Kui möödunud nädalavahetusel oldi vastasest Premium liigas üle lausa 8:0, siis teisipäevases 1/16-karikamängus olid võidunumbrid pärast kiire 2:0 eduseisu saavutamist 3:1.

Tänavustest omavahelistes kohtumistes on edu saatnud FC Levadiat, kes on mõlemad mängud võitnud tulemusega 1:0. Kui avakohtumises alistas Levadia vastase Joao Morelli 74. minuti väravast, siis juuni alguses peetud kohtumise saatuse otsustas Nikita Andreevi 85. minuti võiduvärav.

Hiljuti jäi FCI Tallinn ilma Aleksandr Dmitrijevi teenetest, kes siirdus hooaja lõpuni mängima Norra tugevuselt kolmandasse liigasse, kaartide tõttu peavad matši tribüünilt jälgima kaks Vladimirit – kaitses ei saa meeskonda aidata Avilov ja rünnakul Voskoboinikov.

FCI Tallinna juhendaja Aleksandar Rogic: "See on suurepärane võimalus näidata oma kvaliteeti tugevate meeskondade vastu nagu Levadia. Samuti on see mäng heaks väljakutseks, kasvamaks üles meeskonnana, nii taktikaliselt kui ka psühholoogiliselt. Meil on mõned probleemid vigastuste ja diskvalifikatsioonidega, kuid oleme enam keskendunud just positiivsetele külgedele ning arengule. Raske töö treeningutel toob meile varem või hiljem häid tulemusi. Olen väga rahul meie mängijate tulemustega ning ootan kõrget intensiivsust ning huvitavat mängu, kus kasutame ära vastase nõrkust ja peatame nende mängu head küljed."

Mängija Jevgeni Harin: "Mängud Levadiaga on alati olnud emotsionaalsed ning mööduvad kõrges tempos. Oleme valmis, ning arvan, et andes endast väljakul 100%, on meil kõik võimalused võidule. Seda enam, et mängime oma koduväljakul!"

FC Levadia juhendaja Igor Prins: "Valmistume väga tõsiseks ja võitluslikuks kohtumiseks tiitlikaitsjaga. Kindlasti üritab FCI Tallinn end uue treeneri käe all taas leida ning tõestada, meie vajame maksimumpunkte oma eesmärgi poole liikumiseks."

Kaitsja Maksim Podholjuzin: "Peame võitma. Kahel korral oleme FCI üle mänginud, üritame ka seekord kolm punkti välja võidelda."

Mängu kohtunik on Roomer Tarajev, keda abistavad Egerd Pajustik ja Silver Kõiv. Neljas kohtunik on Marko Liiva.