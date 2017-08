MM-kuld tõstis noore norralase sponsorite huviorbiidile

"Ta tuli maailmameistriks kergejõustikus, mis on maailmas spordialade mõistes gigant. Seetõttu on maailm nüüd tema ees valla, rahvusvahelised suurfirmad ja tipptegijad on temast huvitatud," ütles spordisponsorlusega hästi kursis olev Jacob Lund ajalehele Dagens Nӕringsliv. "Puhtalt majanduslikult mõeldes on ta taevaväravad avanud. Kui ta võtab endale aega ja mõtleb kõik sponsorpakkumised hoolikalt läbi, võivad teda oodata miljonid Norra kroonid."

Ajalehe andmetel oli Warholmi sissetulek mullu 47 008 Norra krooni, mis pisut üle 5000 euro. MM-tiitli eest saab noor norralane aga auhinnarahana 60 000 dollarit ehk natuke üle 52 000 euro.

Aastaid Norra odaviskekuulsuse Andreas Thorkildseniga koostööd teinud Lundi sõnul ootab Warholmi ilmselt ees vähemalt sama suur sponsorite tõus kui Thorkildseni pärast 2004. aasta Ateena olümpia kuldmedalit. "Thorkildsenil oli personaalne leping DNB pangaga, mis tõi talle aastas 900 000 Norra krooni (umbes 96 600 eurot), lisaks teenis ta igal aastal miljoneid [kroone] lepingust Hiina rõivasponsoriga. Need olid vaid paar tema sponsoritest," rääkis Lund. "Ja kogu austusest Andrease vastu, 400 m tõkkejooks on palju silmapaistvam ala kui odavise."

Ka endine Norra kergejõustikukoondise treener Johan Kaggestad on veendunud, et Warholmi väärtus kasvab tänu kullavõidule kõvasti. "Tema väärtus mitmekordistub. Aga kui ta hakkab liiga palju rahast mõtlema, kaotab ta kiiresti võitluse maailma kiireima tõkkejooksja tiitlile," hoiatas Kaggestad.

"Tema väärtus kasvab mitme saja protsendi võrra," oli ka Kristiania ülikooli õppejõud, turundusekspert Trond Blindheim kindel.

Karsten Warholm Autor: Reuters/Scanpix

Mitme asjatundja arvates mängib Warholmi puhul lisaks kullavõidule suurt rolli ka tema iseloom. "Ta on ilmselt üks põnevamaid sportlasi, kes meil praegu on. Arvan, et ka see mõjutab tema väärtust. Mitte üksnes kuld, vaid ka tema iseloom," ütles Sponsor Insighti tegevdirektor Vegard Arntsen Aftenpostenile. "Ta on äge kutt, kellel on sära silmis. Temas on kõik olemas, et saada äärmiselt populaarseks sportlaseks. Ta on nüüd suurte tegijate, eriti spordiriiete tootjate huviorbiidis, usun ma."

Warholmil on ka praegu isiklikke sponsoreid, näiteks toetab teda suurfirma Nike ning mõned kohalikud firmad tema kodukandist. Üks neist on sanitaarsüsteemidega tegelev Jets Vacuum ning tänavu aprillis käis siis veel avalikkusele võrdlemisi vähetuntud Warholm Hellerudslettas messil Jets Vacuumi tooteid reklaamimas. Jets sõlmis Warholmiga kolmeaastase sponsorlepingu, kui noormees oli 19-aastane.

Firma juht Jan Tore Leikanger avaldas lootust, et Warholm aitab neil ka edaspidi tooteid reklaamida, kuigi nentis, et huvi norralase vastu ilmselt tõuseb. "Usun, et meie leping jätkub, sest oleme Karsteni ja tema perekonnaga väga lähedased. Karsten on meid palju aidanud, nagu näiteks kevadisel messil. Aga ilmselt läheb tema kalender nüüd oluliselt tihedamaks," tõdes Leikanger.

Lisaks on Warholmi praegused toetajad Sparebanken Møre, Ulstein Bil, Jobzone Norge ja Polarbad Vest. Noormehe ema Kristine Gølin Haddal, kes tegutseb ka tema mänedžerina, ütles Dagens Nӕringslivile, et tema telefon on pärast poja triumfi olnud punane.

"Tema väärtus tõuseb, see on selge. Mis kolmapäeva õhtul juhtub, tõstab Karsteni väärtust sportlasena," sõnas Gølin Haddal.

Küsimusele, kas ja kui palju on juba sponsorid Warholmi vastu huvi tundnud, vastas Gølin Haddal: "Ütleme nii, et ma pole veel suutnud neid kõiki läbi vaadata."

Gølin Haddali sõnul kavatsevad nad pojaga kõik pakkumised rahulikult läbi vaadata ja võimalike sponsoritega sügisel kohtuda. "Me ei taha sellise asjaga kiirustada. Sponsorlepingud pole esimene asi, millega tegelema peame, aga plaanime selle septembris-oktoobris käsile võtta. Kaalume alati, kellega tahame koostööd teha," rääkis ta. "Tal on palju häid sponsoreid, kes on teda ikka aega toetanud. Peame mõtlema, kas soovime kedagi uut tema toetajaks."

Warholm juhtis kolmapäevast finaaljooksu stardist alates ja tuli finišisirgele kindla liidrina, kuid lõpuks jõudsid konkurendid mehele kannule. Finišis edestas Warholm Türgi esindajat Yasmani Copellot 14 sajandikuga. Pronksi teeninud ameeriklane Kerron Clement kaotas võitjale 0,17 sekundiga.