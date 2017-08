18-aastane Kanada mängija rikkus Nadali võimaluse esireketiks tõusta

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Shapovalov sai kõrgetasemelisele turniirile vabapääsmega ja on teenitud võimaluse suurepäraselt ära kasutanud. Avaringis sai ta ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 4:6, 7:6 (9(, 6:4 jagu brasiillasest Rogerio Dutra Silvast (ATP 64.) ning teises ringis lükkas konkurentsist välja 2009. aasta US Openi võitja, argentiinlase Juan Martin del Potro (ATP 31.), võites mängu 6:3, 7:6 (4).

