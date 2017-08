Eest võrkpallikoondis kaotas Hollandile ka teise sõprusmatši

Tavapärasega võrreldes saatis Eesti koondise peatreener Gheorghe Crețu kohtumises platsile teistsuguse koosseisu. Diagonaalründaja positsiooni mehitas tavapäraselt tempomehena tegutsev Ardo Kreek ja nurgaründajatena mängisid Oliver Orav ja Kristo Kollo. Keskblokeerijad olid Andri Aganits ja Henri Treial. Sidemängijana tegutses Kert Toobal ja liberona Rait Rikberg, vahendab volley.ee.

Alates kolmandast geimist asendas Kerti vend Andres ja Treialit Timo Tammemaa. Lisageimis sekkus nurgaründajana Karli Allik, tempomehena Mart Naaber, liberona Denis Losnikov ja Orav nihkus diagonaalründajaks. Lisaks käisid episoodiliselt väljakul Robert Täht ja Oliver Venno. Andrus Raadik ei saanud võistkonda aidata haiguse tõttu, kolmapäeval endale veidi viga teinud Renee Teppani mängupanemisega treenerid riskima ei hakanud.

"Oliverile oligi plaan täna puhkust anda ja Robertit kasutada vaid servil ja vastuvõtul. Kolmandas mängus on mõlemad pallurid taas väljakul," rääkis koondise peatreener. "Oluline on anda kõigile meestele mängutunnetust. Mängus oli vigu, ent olen õnnelik, et suurema osa ajast suutsime oma taktikalisest plaanist ja mänguideest kinni hoida. Lisaks teeb mulle rõõmu, et meie noored mängumehed suutsid toime tulla ka vaimse pingega, mis nii tugeva vastasega mängides tekib," lausus Crețu. On ju Holland sarnaselt meiegagi peagi alustamas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ja lisaks tagati endale juba kevadel MM-valiksarja teise ringi võiduga koht tuleva aasta finaalturniirile.

Uuel positsioonil tegutsenud Kreek avas kohtumise kohe ka stiilselt, tuues avapunkti peaga, kui mänguvahend vastaste blokist just seal maandus ja hetk hiljem Hollandi väljakupoolel potsatas. Pärast seda hakkasid aina enam ohje enda kätte saama aga põhikoosseisuga mänginud külalised. Esimeseks tehniliseks mõtlemisajaks oldi ees 8:6 ja teiseks 16:12. Viigini võitles Eesti ennast seisul 20:20, kui blokki tugevdama toodud Mart Naabri edukas sulustamine skoori tasakaalustas. Geimi lõpetasid aga omakorda Hollandi kaks blokipunkti. Avageimis oli Eesti rünnakuprotsent 38 ja vastastel 50, vastuvõtunäitajad olid 68 ja 52.

Teises geimis olid mänguohjad samuti külaliste käes. Esimeseks tehniliseks mõtlemisajaks juhiti 8:5 ja teiseks 16:12. Aganitsa serviäss vähendas vahe küll kahepunktiliseks (14:16), ent lõpuks oli vahe ikkagi neli punkti.

Kolmandas geimis viis Orava serviäss Eesti juhtima 5:4 ja järjestikused rünnakupunktid Kollolt hoidsid Eestit viigiseisul. Esimesele tehnilisele mõtlemispausile läksime Andres Toobali eduka blokeeringu järel 8:7 eduseisus. Seejärel noppisid hollandlased aga kolm järgmist punkti ja hoidsid saadud eduseisu geimi lõpuni. Teiseks tehniliseks mõtlemisajaks juhtisid külalised 16:12 ja kuigi pärast Aganitsa blokipunkti, Kreegi edukat rünnakut ja Andres Toobali blokipidurdust ja tõstet Kollole jõudsime 17:17 viigini, tegime seejärel nii pallingu- kui rünnakuvea ja sellest kaotusseisust enam välja ei rabelenud.

Lisageimis võitles meie tõeliselt eksperimentaalne koosseis küll väga vapralt, ent Holland võttis jõuga oma. Esimeseks tehniliseks mõtlemiseajaks juhtisid külalised 8:4 ja teiseks 16:9. Alliku rünnakupunkti, serviässa ja Tammemaa eduka blokeeringu järel oli vastaste peatreener aga 20:16 peale kahanenud eduseisus sunnitud aja maha võtma. Teine mõtlemispaus läks käiku pärast seda, kui olime Orava eduka rünnaku järel jõudnud seisuni 21:23. Lõpp kuulus siiski vastastele.

„Seisu ei ole kõige tähtsam vaadata. Pigem peame vaatama mängupilti. Jõusaal on jalgades, see on selge, aga ka sellisel juhul peame mõtlema, kuidas mängida ja nagu näha, et tempod ei tööta praegu. Üldpilti on vaja muuta ja sellega kaasneb ka tulemus,” lausus Andres Toobal kohtumise järel.

Homse suunas vaadates rõhutas sidemängija, et vaja on teha korrektuure ja targemini mängida. „Täna jooksime blokis võib-olla natukene laiali ja lasime palju ära lüüa. Enda rünnakutel, kui isegi pall jäi mängu, siis järgmist tahtsime hirmsasti maha lüüa, aga sealt tulid vead või nende head blokid. Sellistes olukordades oleks võinud veel natukene kannatada ja uuesti palli mängu panna. Eks nüüd tuleb videot vaadata ja kindlasti saame nendest asjadest jagu ka."

Kohtumise kokkuvõttes oli Hollandil selge edu rünnakul, kus nad realiseerisid 51 protsenti tõstetest ja meie 39. Vastuvõtul jäime alla 51-58 ja blokis 8-11.

Kohtumise parimana tõi Ardo Kreek 16 punkti, ent rünnakul lõi ta 39 tõstest punktiks 15. Eksimusi kogunes neli ja blokilööke viis. Oliver Orava saldoks jäi 33-protsendilise rünnaku juures 15 punkti.

"Nurgana on asi veel väga rabe, sest pärast hooaja lõppu jäi väga pikk paus sisse, kus ma ei teinud ei füüsist ega palli, sest oli väga stressirohke aeg nii koolis kui tööl. Diagonaalina tundsin ma täna ennast mugavamalt, sest liigutus ja tunnetus on rohkem käes kui nurgana. Samas vastuvõtt, mida ma kõige rohkem kartsin, tuli täna päris hästi välja," võttis Orav enda mängu kokku.

Kristo Kollo arvele jäi üheksa, Andri Aganitsale seitse, Timo Tammemaale neli ja nii Henri Treialile, Karli Allikule kui Mart Naabrile kolm punkti. Ühe punkti said kirjad mõlemad vennad Toobalid.