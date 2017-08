Esimest korda lõppvõistlusele pääsenud Kirt: suur rahulolu!

Kunagi varem pole Kirt ühelgi tiitlivõistlusel lõppvõistlusele pääsenud. "Esimest korda lõppvõistlusele pääseda on kindlasti suur rahulolu minu jaoks. Sel aastal need välisvõistlused on selle eelduse loonud ja õnneks suutsin selle siin ka realiseerida," ütles Kirt ERR-ile.

Õnnestunud katse järel ootas Kirt tükk aega tulemust, enne kui emotsioone välja näitas. "Suurel staadionil on alati raske aru saada. Nägin, et see läks päris palju üle 75 meetri joone, aga ma ei teadnud, palju see on," muheles Kirt. "Enesetunne on juba viimased kaks-kolm nädalat olnud hea. Täna võtsin Eesti meistrivõistlustest õppust, ei läinud rabistama, vaid tegin tehniliselt oma katse ära. Tavaliselt nii kõige paremad tulemused tulevadki."

Mis saaks finaaliks veel juurde panna? "Ma pole veel jõudnud seda viset analüüsida. Ega ta väga kehv ei olnud, kui nii kaugele lendas," sõnas Kirt. "Eks võtame samm-sammult, vaatame, mis finaal toob. Kindlasti on tehnilisi nüansse, mida annab parandada."

Millised on ootused finaaliks? "Nagu tulin ka siia võistlustele ja kõikidel eelnevatel võistlustel sel hooajal olen üritanud nautida. Tõesti täna nautisin seda õhkkonda ja üritan seda teha ka finaalis," lausus Kirt. "Ei hakka endale mingeid piire või eesmärke sättima, lihtsalt üritan nautida ja vaatame, mis välja tuleb."

Odaviske lõppvõistlus peetakse laupäeval, 12. augustil algusega Eesti aja järgi kell 22.15.