Barcelona sihikul olev Borussia staar ei ilmunud treeningule

"Dembele ei treeninud täna," tõdes Dortmundi peatreener Peter Bosz. "Me ei tea, miks. Proovisime teda kätte saada, kuid see ei õnnestunud."

Kui Liverpool lükkas neljapäeval Barcelona 100 miljoni euro suuruse pakkumise Philippe Coutinho eest tagasi ja brasiillane on väidetavalt lubanud, et ei ürita üleminekut läbi suruda, siis Kataloonia hiiu teisel sihtmärgil Ousmane Dembelel võivad olla teistsugused mõtted, kirjutab Soccernet.ee .

