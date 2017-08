Kalevi Jahtklubis tänati sel suvel Eestile kuulsust toonud purjetajaid

Eesti purjetamisringkonnal on täna küllaga põhjust rõõmustada ja uhke olla. Tänavusel suvel on Eesti purjetajad noppinud medaleid ja kõrgeid tunnustusi väljaspool Eesti riigi piire kohe eakordselt palju ning on oldud korduvalt rahvusvahelise purjetamismeedia tähelepanu keskpunktiks.

Kolmapäeva pärastlõunal kogunesid Eestisse medaleid toonud purjetajad ja nende sõbrad Piritale, Kalevi Jahtklubi terrassile, et koos tähistada uhkeid saavutusi ja suurepäraseid tulemusi.

Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein ei olnud tervituskõnes kitsi tänuavaldustega kõikide purjetajate aadressil, kes sel aastal palju suurepäraseid tulemusi on välja sõitnud. Erakordselt suurt heameelt tegi aga juuli lõpus Poolast Gdanskist avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustelt koju toodud karikas, millega Eestile omistati tiitel 2017. aasta parim avamerepurjetamise riik Euroopas.

Seda põhjusel, et väikesest Eestist osales Poolas toimunud EM-il suisa neliteist meeskonda, kellest enamus heitlesid kohtade eest kas esikolmikus või „kuumas grupis“ ehk esikümnes.

Kalevi Jahtklubi poolt ja purjetajate nimel soovis kõigile jätkuvat pärituult ja purjetamisindu kunagine Kalevi Jahtklubi kommodoor Ain Roosma.

Medaleid on nopitud nii maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustelt ning ka mitmetelt teistelt suurtelt regattidelt, mis väga tähtsal kohal Euroopa purjetamisringkondades. Parema ülevaate saamiseks olgu siinkohal üles loetud need olulisemad saavutused, mis Eesti purjetajatele sel suvel au ja kuulsust on toonud.

Zoom8 klassi maailmameistrivõistlustel Rootsis krooniti eelmisel nädalalõpul maailmameistriks Kalevi Jahtklubi noorliige Jakob Haud Rein Ottosoni Purjespordikoolist. Sama saavutusega sai 14 aastat tagasi hakkama tänane Laser klassi tipp-purjetaja Karl-Martin Rammo.

Sportliku kiiljahi Melges 24 maailmameistrivõistlustelt tõi möödunud reedel amatööride (Corinthian) arvestuses pronksmedalid Kalevi Jahtklubisse Tõnu Tõniste meeskond jahil LENNY, meeskonnas lisaks veel Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Andres Rohtla ja Maiki Saaring. Lenny meeskond on Melges 24 klassi üks enim poodiumikohti tiitlivõistlustelt võitnud tiim üldse – varasemast on neil olemas juba kaks amatööride arvestuse maailmameistritiitlit, millest 2015.a tiitel saavutati 95 jahi konkurentsis olles üldarvestuses kõrgel kuuendal kohal.

Sportkatamaraanide F18 maailmameistrivõistlustelt Taanis tõid juulikuus seenioride arvestuses pronksmedalid koju Kalevi Jahtklubisse Andres Laul ja Ain Roosma.

Avamerepurjetamine Eestis on viimastel aastatel Eestis hoogsalt arenenud ja medalite toomine tippvõistlustelt on muutumas normiks. Selle arengu ja teistele eeskujuks olemise eest tänas Pärnu Jahtklubi kommodoor Väino Hallikmägi oma tänukõnes eraldi ka tänavuse aasta medalimehi Pärnu Jahtklubist – Aivar Tuulbergi ja Ott Kikkast.

Itaalias juuli alguses toimunud avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel olid nii B kui C grupis heitlemas esikolmiku kohtade pärast kõik kolm Eestist osalenud meeskonda. Eesti meeskonnad näitasid maailmale, mis puust nad tehtud on, pakkudes oma vastastele ülitugevat konkurentsi regati algusest kuni selle lõpuni välja. Aivar Tuulbergi KATARIINA II C klassis lõpetas MMi kõrgel kaheksandal kohal, olles esimesel päeval liidripositsioonil ja jätkates kuni viimase võistluspäevani esikolmikus. Ott Kikkase SUGAr tõusis samas klassis eelviimase võistluspäeva kuueteistkümnendalt kohalt lõppkokkuvõttes kümnendaks. Venemaa värvides sõitnud TECHNONICOL (X-41 mod), mille roolis Mati Sepp ja pardal lisaks veel kolm Eesti purjetajat, tõusis viimasel päeval üheteistkümnendalt kohalt kuuendaks.

Avamerepurjetamise ORC klassi Euroopa Meistrivõistlused Poolas olid Eesti purjetajate jaoks aga vägagi edukad. C klassis tõid hõbeda ja pronksi vastavalt Aivar Tuulbergi KATARIINA II, meeskonnas Karl-Hannes Tagu, Peter Šaraškin, Kevin Grass, Henri Lepik, August Luure, Lorenzo Bodini (Itaalia) ja Duccio Colombi (Itaalia); ning Ott Kikkase SUGAR 2, meeskonnas Sandro Montefusco (Itaalia), Jaan Akermann, Paolo Bucciarelli (Itaalia), Paolo Montefusco (Itaalia), Siim Ots, Tormi Jõgi, Siim-Erik Akermann, Tiit Saulep ja Marjaliisa Umb. B klassi pronksi tõi Kalevi Jahtklubisse Priit Tammemägi meeskond jahil PREMIUM, meeskonnas Mati Sepp, Ago Rebane, Andrus Aavaste, Karl Kolk, Ivar Lipsmäe, Tanel Tamm, Martin Müür, Martin Viiask, Priit Koit. Amatööride arvestuses C klassi pronksmedalid riputati kaela Kalevi Jahtklubi jahi REVAL CAFE SAILING TEAM meeskonnale, kus kapteniks Eero Pank ja meeskonnas Indrek Tiits, Rene Treifeldt, Ivari Vokk, Toomas Talts, Kristian Allikmaa, Oliver Haagma, Karin Lausmaa, Mihkel Karu.

Rootsi suurimalt avamerepurjetamisregatilt ümber Gotlandi saare – ÅF Offshore Race – tõi juuli algul suurte jahtide grupi esikoha juulikuus Eestisse Rolf Relanderi FURIOSA Tallinna Jahtklubist, kus meeskonnas Erik Lindsten, Esa Sorvali, Indrek Essenson, Aivar Kullamaa, Otto Hamel, Artur Leemet, Kiur Põld, Olly Tisard, Tormis Luhaäär, David Lancefield, Richard Göransson, Indrek Kuldva ja Ulf Dolfei. Mitmekereliste jahtide arvestuses tuli võitjaks Kalevi Jahtklubi alus CREMEFRAES, millel kapteniks Heikki Jürilo ja meeskonnas Janne Riihelä, Antti Kanninen ja Andres Laul.

Soome suurimalt avamerepurjetamisregatilt – Alandia Suursaari Race – tõi juunikuus Kalevi Jahtklubisse ORC1 grupi võidu Eero Panki REVAL CAFE SAILING TEAM, meeskonnas Indrek Tiits, Ivari Vokk, Toomas Talts, Andres Kitter, Kristian Allikmaa, Taavi Tikenberg. Reval Cafe vormistas oma möödunud aasta sama regati teise koha sel aastal kenasti võiduks.

Rooster RS Aero klassi maailmameistrivõistlustelt Carnacis, Prantsusmaal tõid teise ja kolmanda koha medalid juuli lõpus Eestisse Sander Puppart ja Andrias Sillaste grupis RS Aero 5, 62 osaleja hulgas sõitsid esikümnesse üheksandale ja kümnendale kohale vastavalt Ants Haavel ja Kristo Õunap.

Eelmisel nädalal lõppenud pikalt avamerepurjetamise võistluselt The Tall Ship Races tõi Eestile D grupi võidu TTÜ Eesti Mereakadeemia jaht TUULELIND EST209, millel kaptenid Ringo Liepkalns ja Andrei Matjukov, vanemabi Massa Maasik ning 30. juunist kuni augusti alguseni kestnud regati jooksul ka 30 tudengit TTÜ Mereakadeemia Tallinna ja Kuressaare keskustest.

Vanima võistlusformaadi ehk match race distsipliini kõrgeima taseme võistlusel Match Race Germany saavutas juunikuus ülikõrge teise koha Eesti tiim koosseisus Mati Sepp, Karl Kolk, Raul Grigorjev, Janno Hool ja Ago Rebane.

Lisaks toodi erinevat värvi medaleid avamerepurjetamise Soome, Itaalia ja Poola avamerepurjetamise meistrivõistlustelt ning kindlasti saab siia loetelusse lisada veel nii mõnedki teised tulemused.

Eesti Jahtklubide Liit ja ka teised jahtklubid lõpetavad oma suvised hooajad pidulikult alles hilissügisel, kuid sellise medalitehulga ja värskete emotsioonide pealt oli vahefiniš purjetajate tunnustamisel igati omal kohal ja jääb vaid oodata põneva purjetamishooaja jätku kõrgel laineharjal ja uusi säravaid tulemusi.