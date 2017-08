Riias tulevad kokku Baltikumi parimad ringrajasõitjad

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Baltikumi parimatele on selles arvestuses konkurentsi pakkuma tulnud võistlejad Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja Saksamaalt. Eesti lippu on Formula Mondial klassis kõrgel hoidmas Toivo Ninnas, Jaak Kuul ja Taavi Kuul.

“Kuna me Palangal ei käinud, siis sarjavõitu enam püüda ilma konkurentide ebaõnneta ei õnnestu. Võtame seda võistlust Barcelona 24-tunni sõidu treeninguna. Viiest sõitjast, kellega seal plaanis võistelda on Riias stardis neli. Barcelona sõiduks liitub meiega veel Keijo Kaasik. ENEOS Riga Summer Race nädalavahetuse eesmärgiks on BEC 4H arvestuse võit,” sõnas Raimo Kulli enne eesootavat põnevat võistlust pressiteate vahendusel.

Sarnaselt tänavuse hooaja eelnevatele etappidele on ainsa Eesti meeskonnana võistlusele startimas Est 1 Racing, kelle ridades sõitmas mitmekordsed Eesti meistrid Raimo Kulli ja Sten Pentus. Lisaks Kullile ja Pentusele on seekord Porsche Cayman GT4 võistlusauto rooli keeramas Thomas Padovani ja Jukka Honkavuori.

BEC 4H ehk Baltikumi 4 tunni kestvussõidu meistrivõistluste arvestuses on Riias toimuvaks etapiks end hetke seisuga registreerinud 16 meeskonda, neljast riigist, kuid korraldaja sõnul on starti tulemas miinimum 20 meeskonda.

