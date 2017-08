U-16 koondis alustab EM-il Montenegros Venemaa eakaaslaste vastu

Esimene alagrupimäng peetakse Montenegros reedel, 11.augustil kell 14:45 tugeva Venemaa koondisega.

FIBA.com kirjutab, et Eesti koondise peamine relv on talendikas Kaspar Kitsing, kes suudab mängida nii suure kui väikese ääre positsioonil. Samuti tõstab rahvusvaheline korvpalliliit esile Kerr Kriisat, kellel ainsa mängumehena koondises kogemus A-divisjoni Euroopa meistrivõistlustest juba olemas. Samuti tasub silma peal hoida Johannes Kirsipuul ja tema kaitsemänguoskustel.



U-16 koondise üks liidreid Kerr Kriisa rääkis enne äralendu, et koondise hetkeseis on hea. "Koondis on täiesti soliidses seisus. Pisivigastusi osadel on, aga see ei tohiks nii palju segada ja vormi koha pealt ka probleeme ei ole. Ega endalgi."

Tagamängija lisas: "Kindlasti saab raske olema, aga me lähme alati endast parimat andma! Pole eriti neid meeskondi, kelle puhul võiks öelda, et me peaks neid võitma. Aga seda me ikkagi püüame!" Kriisa sõnul on suvi olnud pikk, kuid see mängijaid ei morjenda. "Nüüd on see turniir käes, mille jaoks me kõik terve suvi oleme vaeva näinud. Jõudsime ära oodata!"

U-16 koondise koosseis:

Patrik Peemot, Ran Andre Pehka, Kerr Kriisa, Kristo Tammiksaar, Kaspar Kitsing, Leemet Loik, Hannes Saar, Joonas Riismaa, Karl Gustav Paloots, Kaspar Lootus, Kristjan Kokk, Peeter Toomas Tael.



Eesti koondise peatreener on Gert Prants ning abitreenerid Priit Vene ja Joosep Toome. Füsioterapeudi kohuseid täidab Maarja Kalev.